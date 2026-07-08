Parlamentul European solicită deschiderea negocierilor pentru toate clusterele cu R. Moldova și condamnă „încercările repetate ale Rusiei” de a destabiliza țara. Mureșan: „Cerem creșterea sprijinului financiar”

Deputații din Parlamentul European (PE) solicită Consiliului European (CE) deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu R. Moldova. Parlamentarii au votat miercuri, 8 iulie, „cu o largă majoritate”, Raportul anual privind R. Moldova, anunță eurodeputatul Siegfried Mureșan, președintele delegației Parlamentul European pentru relațiile cu R. Moldova.

Totodată, deputații europeni solicită creșterea sprijinului financiar și tehnic pe care Uniunea Europeană îl oferă R. Moldova.

„Rezultatul votului: 505 pentru, 115 împotrivă, 45 de abțineri. În urma mai multor amendamente depuse de mine, alături de colegi din Parlamentul European, raportul cere deschiderea, fără întârziere, a negocierilor de aderare pe restul clusterele de negociere care încă nu au fost deschise.

Arătăm, astfel, sprijinul total pe care Parlamentul European îl acordă parcursului european al R. Moldova. Noi, Parlamentul European, considerăm că R. Moldova este fruntașă în procesul de aderare și că trebuie să răsplătim aceste progrese prin accelerarea procesului de negociere.

Tot în raport, condamnăm încercările repetate ale Federației Ruse de a destabiliza R. Moldova, inclusiv prin încercări de a influența rezultatul alegerilor democratice.

Ca atare, cerem creșterea sprijinului financiar și tehnic pe care Uniunea Europeană îl oferă R. Moldova, astfel încât aceasta să fie mai sigură, să combată amenințările externe și să continue pe drumul european. Viitorul european al R. Moldova este una dintre marile priorități ale Parlamentului European, deoarece o Moldovă sigură, stabilă și integrată în Uniunea Europeană este în beneficiul securității întregii Europe”, a spus Mureșan într-o postare pe Facebook.

Miercuri, 8 iulie, Cristina Gherasimov, viceprim-ministra pentru integrare europeană, a anunțat că, sub Președinția irlandeză a Consiliului UE, R. Moldova este invitată să-și prezinte poziția de negociere privind Clusterul 6 – Relații externe.

„Continuăm să mergem înainte în procesul de negocieri pentru aderarea la UE (…). Este important, acum, să păstrăm ritmul reformelor. Integrarea europeană este un proiect al întregii țări, un obiectiv național la care se muncește mult și cu responsabilitate. R. Moldova are astăzi o șansă reală de a se ancora în marea familie europeană, acolo unde este pace, securitate, numeroase oportunități pentru cetățeni și o viață mai bună”, a spus Gherasimov într-o postare pe Facebook.

Pe 15 iunie 2026, cele 27 de state ale Uniunii Europene au deschis oficial primul cluster de negocieri cu R. Moldova și Ucraina. Se întâmplă la patru ani după ce cele două țări au depus cereri pentru a adera la familia europeană.

După decizia de la Luxemburg, președinta Maia Sandu a subliniat că primul grup de capitole ale legislației europene se referă la „lucrurile care contează cel mai mult pentru oameni: o justiție corectă, instituții care lucrează în interesul cetățenilor, combaterea corupției, respectarea drepturilor fundamentale și un stat care oferă șanse egale pentru toți”.

Potrivit administrației prezidențiale de la Chișinău, negocierile de aderare au loc pe 33 de capitole, organizate în șase grupuri tematice. Grupul „Valori fundamentale” este primul deschis și ultimul închis, fiind considerat coloana vertebrală a întregului proces.