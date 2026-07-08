Trafic restricționat pe bulevardul Grigore Vieru din capitală până la sfârșitul lunii august

Traficul rutier va fi suspendat parțial pe bulevardul Grigore Vieru din capitală, începând de miercuri, 8 iulie și până la finalul lunii august, informează Primăria Municipiului Chișinău.

Restricțiile de circulație vor afecta tronsonul cuprins între străzile Constantin Tănase și Albișoara, pe perioada 08 iulie 2026 – 25 august 2026.

„Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparații curente pe bulevardul Grigore Vieru”, potrivit municipalității.

Primăria Chișinău îndeamnă conducătorii auto să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la Regulamentul circulației rutiere.