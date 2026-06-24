Modificări în sectorul construcțiilor: Guvernul a aprobat ajustări privind controlul calității și verificarea mai riguroasă a documentației

Guvernul a aprobat ajustări care vizează verificarea mai riguroasă a documentației de proiect, expertiza tehnică a proiectelor și construcțiilor, precum și atestarea mai multor categorii de specialiști în construcții. Decizia a fost luată miercuri, 24 iunie, iar modificările vor spori controlul calității în sectorul construcțiilor, potrivit Executivului.

Modificările propuse prevăd înregistrarea la zi, în format electronic, a avizelor de verificare a proiectelor și a rapoartelor de expertiză tehnică.

„Această măsură va reduce riscurile de manipulare, substituire sau raportare eronată a documentației de proiect și va asigura o evidență mai clară a actelor emise de specialiștii atestați”, se arată în comunicat.

Un alt element vizează verificarea efectivă în teren a obiectivelor în construcție. Diriginții de șantier și responsabilii tehnici vor avea obligația de a raporta trimestrial activitatea de supraveghere a obiectivelor de care sunt responsabili.

„Astfel, autoritățile vor putea monitoriza mai eficient modul în care sunt respectate cerințele de calitate și siguranță pe șantiere”, potrivit Guvernului.

Proiectul introduce, de asemenea, ajustări în procedura de atestare a specialiștilor din construcții, inclusiv posibilitatea recunoașterii experienței profesionale dobândite în statele membre ale Uniunii Europene. Totodată, sunt reglementate mai detaliat procedurile de sancționare a specialiștilor atestați care au admis încălcări ale legislației.

Conform Guvernului, este urmărită creșterea transparenței în sectorul construcțiilor, responsabilizarea specialiștilor implicați în procesul de proiectare, verificare, expertizare și supraveghere tehnică, precum și reducerea riscurilor care pot afecta calitatea și siguranța construcțiilor.