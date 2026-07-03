După demisia lui Alexandru Munteanu, Igor Grosu promite că PAS va analiza „foarte atent așteptările societății”

Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, i-a mulțumit premierului demisionar Alexandru Munteanu pentru activitatea desfășurată la conducerea Guvernului. În context, pentru că Maia Sandu a anunțat pentru săptămâna viitoare consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou premier, liderul PAS a zis că partidul pe care îl conduce va analiza „foarte atent așteptările societății”.

„Îi mulțumim domnului prim-ministru Alexandru Munteanu pentru că a acceptat să vină într-o perioadă intensă pentru țara noastră și pentru eforturile depuse alături de ceilalți colegi din Guvern.

(…) Fracțiunea PAS va discuta în următoarele zile despre lucrurile necesare a fi făcute în perioada următoare, inclusiv în ce privește reformele-cheie, politica fiscală și legea salarizării. Vom asculta mai multe opinii și vom analiza foarte atent așteptările societății.

Cel mai important este să continuăm fără întreruperi eforturile legate de aderarea la UE”, a scris oficialul pe pagina sa de Facebook.

Vineri, 3 iulie, Alexandru Munteanu a anunțat că demisionează din funcția de premier. În anunțul său, Munteanu a scris: „În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec.”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a declarat că prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut „mână liberă” să conducă Guvernul și că a plecat din funcție din propria inițiativă. În prima sa reacție după demisia premierului, șefa statului a anunțat că va începe luni, 6 iulie, consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru, iar până atunci Munteanu va rămâne în exercițiul funcției interimar.