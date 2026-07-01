Victimele traficului de ființe umane vor beneficia de mai multă protecție și asistență mai rapidă

Victimele și bănuitele victime ale traficului de ființe umane vor putea beneficia mai rapid de sprijin și protecție. Guvernul a aprobat miercuri, 1 iulie, modificările care vor permite autorităților să intervină mai rapid, să ofere asistență și să protejeze mai bine persoanele afectate.

Potrivit Executivului, una dintre principalele schimbări este că sprijinul inițial nu va mai depinde de statutul persoanei în cadrul unui proces penal. Autoritățile vor putea interveni atunci când există indicii rezonabile că o persoană a fost supusă exploatării.

De asemenea, victimele vor avea mai multe garanții în cadrul procedurilor. Acestea vor fi incluse în categoria persoanelor vulnerabile, iar audierea lor va avea loc cu protecții suplimentare, inclusiv în prezența apărătorului și, după caz, a psihologului.

Totodată, asistența socială va fi acordată în funcție de necesitățile fiecărei persoane. Victimele vor putea beneficia de plasament în centre specializate, planuri individuale de reabilitare și servicii medicale și psihiatrice gratuite.

Pentru copiii victime ale traficului de ființe umane sunt prevăzute măsuri suplimentare de protecție. Dacă există un conflict de interese cu părinții, va fi desemnat imediat un reprezentant legal.

„Proiectul prevede și sancțiuni mai ferme pentru cazurile grave de trafic de ființe umane. Totodată, sunt actualizate formele de exploatare recunoscute de lege, inclusiv prin includerea unor situații legate de utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicațiilor”, a precizat Guvernul.

Proiectul prevede instituirea funcției de Coordonator Național, crearea unui sistem integrat de date statistice și desemnarea un punct unic de contact pentru cazurile transfrontaliere.

Instituția a menționat că noile prevederi urmăresc să asigure „intervenții mai rapide, servicii mai bune pentru victime și o coordonare mai eficientă între instituții”.