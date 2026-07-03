ULTIMA ORĂ A căzut Guvernul Munteanu. Premierul și-a depus demisia: „În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile pe care le am, aleg să plec”
Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri, 3 iulie, după opt luni de la investire.
Plecarea sa din funcție vine după mai multe demisii în contextul scandalului de la Î.S. „Moldatsa”, după ce ZdG a dezvăluit că fostul director al întreprinderii a câștigat concursul organizat de Agenției Proprietății Publice (APP) în baza unui CV cu informații false, dar și despre salariile angajaților de la întreprinderea de stat.
„Azi îmi închei mandatul de prim-ministru.
Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine.
În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec.
Mulțumesc tuturor colegilor – miniștri, echipa acestora și oamenilor care au muncit cu profesionalism și bună-credință.
Voi continua să-mi servesc țara din orice poziție mă voi afla, indiferent de locul în care voi trăi sau de responsabilitățile pe care le voi avea, fie în sectorul public, fie în cel privat. Cred că datoria față de țară nu este legată de o funcție, ci de angajamentul pe care îl păstrăm”, a scris Munteanu.
Pe 31 octombrie, Parlamentul a oferit votul de încredere Cabinetului de miniștri a Guvernului Munteanu și a aprobat programul de guvernare „UE, pace, dezvoltare”, după ce pe 14 octombrie 2025, potrivit unor surse, Ziarul de Gardă a scris că omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul la funcția de prim-ministru al R. Moldova.
Trei cele mai importante priorități declarate în octombrie de Munteanu au fost „creșterea investițiilor, trecerea de la consum la investiții, dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și ridicarea nivelului de trai al categoriilor potențial vulnerabile ale populației”.
Munteanu este un om de afaceri, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina. Alexandru Munteanu are 61 de ani și se prezintă drept „american de origine moldovenească”. Înainte de a fost premier, acesta nu a mai fost implicat anterior în activități politice.
Datele publice arată că Alexandru Munteanu este unul dintre fondatorii Camerei de Comerț Americane din Moldova (AmCham Moldova), președinte-fondator al Alianței Franceze din Moldova (de peste 25 de ani), dar și copreședinte al Consiliului Consultativ de Afaceri pentru Europa de Sud-Est și Eurasia (BAC SEE).