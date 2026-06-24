Proiectul „Livada Moldovei II”: 150 de milioane de euro pentru modernizarea sectorului agroalimentar

R. Moldova va beneficia de un nou sprijin financiar pentru sectorul agroalimentar, după ce Guvernul a aprobat inițierea negocierilor și semnarea Contractului de finanțare cu Banca Europeană de Investiții privind proiectul „Livada Moldovei II”. Inițiativa prevede un împrumut de 150 de milioane de euro, destinat modernizării și consolidării domeniului agricol, a anunțat miercuri, 24 iunei, Executivul.

Finanțarea va sprijini investițiile în horticultură, viticultură, sectorul cerealier, zootehnie, acvacultură, procesare, infrastructură post-recoltare, digitalizare și irigare.

Circa 90% din resursele creditului – aproximativ 135 de milioane de euro, vor fi direcționate către întreprinderile micro, mici și mijlocii. Până la 10% din credit – aproximativ 15 milioane de euro, vor fi investite în infrastructura de cercetare, educație, siguranță alimentară și servicii publice pentru sector.

Conform Guvernului, implementarea proiectului „Livada Moldovei II” va contribui la creșterea competitivității producătorilor agricoli, dezvoltarea lanțurilor valorice agroalimentare, crearea și menținerea locurilor de muncă în mediul rural, precum și alinierea sectorului la standardele Uniunii Europene.

„Grație acestor investiții realizate prin Livada Moldovei, deja mulți producători au reușit să modernizeze producția și să acceseze piețe noi de export, consolidând poziția produselor moldovenești pe piețele externe. Statistica exporturilor confirmă acest lucru, fructele și vinurile noastre sunt recunoscute pe piețele externe”, a spus ministra Ludmila Catlabuga.

Proiectul anterior Livada Moldovei a sprijinit implementarea a circa 620 de proiecte investiționale în sectorul agricol al Republicii Moldova. Resursele financiare au fost direcționate atât pentru susținerea investițiilor private – în infrastructură post-recoltare, livezi, vii, pepiniere, sectorul vitivinicol, procesare și lanțuri valorice agricole – cât și pentru modernizarea instituțiilor de învățământ și de cercetare din domeniul agricol.