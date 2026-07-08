DOC Averea lui Alexandru Munteanu la plecarea din Guvern: venituri, investiții și proprietăți

Fostul prim-ministru Alexandru Munteanu a declarat venituri de peste 216 mii de lei din funcția de premier în primele șase luni ale anului 2026, potrivit declarației de avere și interese personale depuse la încetarea mandatului și publicate de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) pe 8 iulie.

Fostul prim-ministru Alexandru Munteanu a depus la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) declarația de avere și interese personale la încetarea mandatului. Documentul, publicat pe 8 iulie, arată că în primele șase luni ale anului 2026 acesta a obținut peste 216 mii de lei din funcția de premier – 166 de mii de lei din salariu și circa 50 de mii de lei din diurne pentru deplasările în străinătate.

În același timp, acesta a declarat, asemeni perioadelor anterioare, venituri din vânzări realizate prin intermediul unei platforme americane de servicii financiare – 13 de mii de dolari.

Dacă în declarația de avere pentru anul 2025 erau incluse și veniturile soției sale, în cea depusă la încetarea mandatului, aceste informații nu se mai regăsesc.

Fostul șef al Guvernului declară în proprietate un apartament de 136 m², dobândit în 2023, cu o valoare de 677 de mii de euro. De asemenea, acesta deține două terenuri agricole, fiecare cu suprafața de 0,06 hectare, dobândite în 2022 și estimate la 90 de mii de lei.

La capitolul bunuri mobile, fostul premier declară un automobil BMW 750LD, fabricat în 2017 și cumpărat în 2021 cu 1,4 milioane de lei. În ultima declarație, valoarea de piață a automobilului este estimată la 700 de mii de lei, valoare indicată și în acte precedente depuse la ANI.

Declarația relevă și faptul că acesta are mai multe conturi bancare în R. Moldova, România, Ucraina, Italia și SUA, în care sunt păstrate zeci de mii de euro, dolari, lei și alte valute. Munteanu deține și hârtii de valoare în SUA, precum și participații în mai două companii din străinătate.

Alexandru Munteanu by Ziarul de Gardă

Vineri, 3 iulie, Alexandru Munteanu a anunțat că demisionează din funcția de premier. În anunțul său, Munteanu a scris: „În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec.”

În aceeași zi, Maia Sandu a declarat că fostul premier „a avut mână liberă” să conducă Guvernul și a respins speculațiile potrivit cărora acesta ar fi plecat din funcție pentru că nu ar fi fost lăsat să combată abuzurile. Potrivit Maiei Sandu, Alexandru Munteanu nu a pus nicio condiție înainte de a pleca din funcție, iar singura obiecție exprimată în discuțiile cu ea a vizat relația interpersonală cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Maia Sandu a anunțat, tot atunci, că va demara consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru, în această săptămână.

Partidul „Mișcarea Alternativa Națională”, condusă primarul Ion Ceban, și Partidul Socialiștilor, condus de Igor Dodon, au anunțat deja, între timp, că nu intenționează să participe la consultările organizate de președinta Maia Sandu pentru nominalizarea unui candidat la funcția de premier. În replică, șefa statului a declarat că se va așeza la masa de discuții și va lua o decizie cu formațiunile care vor da curs invitației.

Potrivit Constituției, demisia premierului atrage automat și demisia întregului Guvern. Până la învestirea unui nou Cabinet, Executivul va exercita doar atribuțiile necesare administrării treburilor publice, fără a mai avea un mandat politic deplin.

Guvernul condus de Alexandru Munteanu a fost învestit în funcție la 1 noiembrie 2025, după ce a obținut, cu o zi înainte, votul de încredere al Parlamentului.