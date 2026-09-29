Un inspector al SFS, cercetat într-un dosar de trafic de influență: a pretins bani pentru a influența un coleg să soluționeze favorabil un material aflat în examinare

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA), au efectuat marți, 29 septembrie, percheziții vizând un inspector al Serviciului Fiscal de Stat (SFS). Funcționarul public este cercetat penal într-o cauză care vizează suspiciuni de trafic de influență.

Conform unui comunicat al CNA, funcționarul fiscal ar fi pretins și primit mijloace bănești în sumă de 200 de euro, beneficiind suplimentar de servicii evaluate la 3000 de lei din partea reprezentantului companiei respective.

„Banii și serviciile ar fi fost pretinse pentru a influența un coleg din cadrul Serviciului Fiscal de Stat să soluționeze favorabil un material aflat în examinare, referitor la o presupusă încălcare a legislației fiscale de către agentul economic.

Astăzi, ofițerii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul și biroul de serviciu al bănuitului, în urma cărora au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală”, se spune în comunicatul CNA.

Persoana vizată este cercetată în stare de libertate. În prezent, investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate.