Serviciile secrete americane avertizează Spania, Franța și Italia despre un posibil atac cu drone rusești de pe mare

CIA a primit informații despre un posibil atac cu drone rusești asupra Spaniei, Franței sau Italiei și le-a transmis mai multor guverne europene, au declarat surse ale ziarului spaniol El Mundo.

Rusia ar putea executa loviturile de pe mare, ascunzând dronele într-un container pe o navă, a declarat un interlocutor al jurnaliștilor, apropiat de Ministerul Apărării din Lituania. Acesta a comparat acțiunea cu operațiunea ucraineană „Pânza de păianjen”, în urma căreia au fost atacate aerodromuri militare rusești.

Alegerea Italiei, Spaniei și Franței ca ținte s-ar putea explica prin alegerile planificate acolo pentru anul 2027, a presupus El Mundo, menționând că forțele politice interne ar putea folosi în campaniile lor oboseala provocată de războiul dintre Rusia și Ucraina și teama de o posibilă escaladare.

Lituania, la fel ca alte țări, a aflat despre posibilele atacuri rusești la scurt timp după vizita directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova din 25 august, a scris El Mundo.

Surse diplomatice dintr-o țară baltică au declarat pentru publicație că știau din timp despre vizită, iar ulterior au primit informații despre conținutul discuțiilor purtate de Ratcliffe cu conducerea serviciilor speciale ruse.

Anterior, CIA a avertizat Polonia cu privire la o posibilă provocare rusă menită să destabilizeze sistemul bancar, a relatat pe 23 septembrie publicația poloneză Newsweek. Amenințarea ar putea viza infrastructura de telecomunicații de pe fundul Mării Baltice, de care depinde funcționarea sistemelor bancare internaționale, au aflat jurnaliștii.

Patru drone au survolat spațiul aerian al R. Moldova în mai puțin de două ore

Patru drone au survolat R. Moldova în dimineața zilei de joi, 24 septembrie, de patru drone, anunță Ministerul Apărării al R. Moldova. Pentru o perioadă, spațiul aerian din zona de nord a fost închis.

Potrivit oamenilor legii, în două localități s-au auzit explozii. Poliția a localizat unul dintre locurile producerii exploziilor. Este vorba despre un câmp din adiacentul unei ferme din localitatea Cernița, raionul Florești. A doua explozie ar fi avut loc, potrivit informațiilor preliminare, în Camenca din stânga Nistrului.