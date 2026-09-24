„Războiul Rusiei pune în pericol întreaga Europă. Condamnăm acest război și suntem alături de Ucraina” – Maia Sandu după ce patru drone au survolat spațiul aerian al R. Moldova, iar în două localități s-au auzit explozii

„Războiul Rusiei pune în pericol întreaga Europă. Condamnăm acest război și suntem alături de Ucraina”, a scris președinta R. Moldova, Maia Sandu, după ce în dimineața zilei de 24 septembrie spațiul aerian al țării a fost survolat de patru drone, iar în două localități s-au auzit explozii.

Russia’s massive attack on Ukraine reached Moldova again this morning: four Russian drones violated our airspace, and at least one exploded in the north. Russia’s war endangers all of Europe. We condemn this war and stand with Ukraine. — Maia Sandu (@sandumaiamd) September 24, 2026

Cu o reație a venit și președintele Parlamentului, Igor Grosu. „Facem și un apel la cetățeni – să fim calmi, vigilenți și să urmăm recomandările autorităților, iar orice obiect suspect să fie anunțat imediat instituțiilor statului. Condamnăm cu fermitate aceste încălcări ale Federației Ruse. Războiul împotriva Ucrainei ne afectează tot mai direct”, a scris Grosu.

Spațiul aerian al R. Moldova a fost survolat în dimineața zilei de joi, 24 septembrie, de patru drone, anunță Ministerul Apărării al R. Moldova. Pentru o perioadă, spațiul aerian din zona de nord a fost închis.

Potrivit oamenilor legii, în două localități s-au auzit explozii. Poliția a localizat unul dintre locurile producerii exploziilor. Este vorba despre un câmp din adiacentul unei ferme din localitatea Cernița, raionul Florești. A doua explozie ar fi avut loc, potrivit informațiilor preliminare, în Camenca din stânga Nistrului.