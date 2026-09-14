R. Moldova și Ucraina nu au ajuns la o înțelegere privind volumul de apă care va fi deversat din lacul de acumulare de la Novodnistrovsk

În urma ședinței desfășurate pe platforma Comisiei Nistrene luni, 14 septembrie, partea moldovenească și partea ucraineană nu au ajuns la un consens privind volumul de apă care urmează să fie deversat din lacul de acumulare de la Novodnistrovsk, informează ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

„Urmare a examinării situației hidrologice, inițial partea ucraineană a propus să deverseze către Republica Moldova doar volumul de apă care intră efectiv în lacul Novodnistrovsk – adică o medie de doar 22 m³/s.

Ulterior, deși argumentele noastre i-au determinat să accepte o majorare a debitului, totuși, ajustarea nu a fost suficientă pentru a ajunge la un consens. Varianta propusă ar fi însemnat o reducere prea bruscă a apei în aval, având în vedere că în prezent, debitul este menținut la 60 m³/s”, se arată în comunicatul Administrației Naționale „Apele Moldovei”.

În lipsa unui acord, a fost propusă amânarea ședinței și reluarea discuțiilor în următoarele zile, potrivit ministrului.

Conform ministrului, datele pentru perioada 1-13 septembrie indică menținerea unui aport de apă „alarmant de scăzut” în bazinul superior al Nistrului, raportat la normele specifice acestei perioade.

În prima jumătate a acestei luni, media zilnică a intrărilor de apă în lacul de acumulare Novodnistrovsk a fost de doar 22,7 m³/s, în timp ce deversările au fost menținute la un debit de 60 m³/s, conform deciziei Comisiei Nistrene din 28 august 2026. Din cauza acestei diferențe mari între intrări și ieșiri, rezerva de apă din lacul de acumulare Novodnistrovsk continuă să scadă într-un ritm accelerat.