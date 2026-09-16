„Noi nu putem să negociem ceva ce nu este”, spune ministrul Mediului despre nivelul apei din lacul de acumulare Novodnistrovsk și negocierile cu autoritățile ucrainene

„Noi nu putem să negociem ceva ce nu este”, a declarat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, după ce a fost întrebat înainte de ședința Guvernului despre nivelul apei din lacul de acumulare Novodnistrovsk și negocierile cu autoritățile ucrainene pentru a menține un volum de apă mai mare care să ajungă în râul Nistru.

„Având în vedere că suntem în perioada de toamnă și așteptăm ploi care ar îmbunătăți situația, noi vrem ca acest lucru să-l putem gestiona în așa fel încât să nu existe pericole pentru limitare sau alte măsuri stricte (ce țin de alimentarea cu apă, n. red.). Vrem să gestionăm în așa fel, ca până la perioada apelor mari, ca noi să avem un minim necesar”, a declarat ministrul Mediului.

Întrebat despre propunerea autorităților ucrainene de a deversa către R. Moldova un volum de apă de doar 22 m³/s, Hajder a declarat: „Cu siguranță, ne putem imagina că dacă în aceste condiții avem un debit de 60 de m³/s, care este și așa puțin pentru Nistru, vă da-ți seama că o scădere de trei ori ar însemna că o scădere de trei ori lucrurile ar arăta mult mai grav (…) Este o situația extraordinară care nu depinde de noi sau de partea ucraineană. Acesta este efectul schimbărilor climatice”.

În urma ședinței desfășurate pe platforma Comisiei Nistrene luni, 14 septembrie, partea moldovenească și partea ucraineană nu au ajuns la un consens privind volumul de apă care urmează să fie deversat din lacul de acumulare de la Novodnistrovsk, a anunțat atunci ministrul Mediului.

„Urmare a examinării situației hidrologice, inițial partea ucraineană a propus să deverseze către Republica Moldova doar volumul de apă care intră efectiv în lacul Novodnistrovsk – adică o medie de doar 22 m³/s.

Ulterior, deși argumentele noastre i-au determinat să accepte o majorare a debitului, totuși, ajustarea nu a fost suficientă pentru a ajunge la un consens. Varianta propusă ar fi însemnat o reducere prea bruscă a apei în aval, având în vedere că în prezent, debitul este menținut la 60 m³/s”, se arată în comunicatul Administrației Naționale „Apele Moldovei”.

În lipsa unui acord, a fost propusă amânarea ședinței și reluarea discuțiilor în următoarele zile, potrivit ministrului.

Hajder a menționat că datele pentru perioada 1-13 septembrie indică menținerea unui aport de apă „alarmant de scăzut” în bazinul superior al Nistrului, raportat la normele specifice acestei perioade.