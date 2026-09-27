LIVE TEXT Atacurile rusești au ucis 14 persoane și au rănit alte 57 în Ucraina, regiunea Odesa fiind vizată de un „atac în masă”. Război în Ucraina, ziua 1677

UPDATE 13:10 Cel puțin 14 persoane au fost ucise și alte 57 au fost rănite în atacurile rusești din Ucraina din ultima zi, în special în regiunea Odesa, care a fost ținta unui atac în masă, au declarat autoritățile locale pe 26-27 septembrie, conform Kyiv Independent.

În sudul regiunii Odesa, Rusia a lansat „un atac în masă”, avariand o clădire rezidențială, o unitate medicală, un hotel, un magazin și un depozit de cereale, a declarat guvernatorul local, Oleh Kiper. O persoană a fost ucisă, iar alte două au fost rănite, a adăugat el.

În total, în noaptea de 27 septembrie, forțele ruse au lansat 170 de drone de atac de tip Shahed, inclusiv 76 de versiuni cu reacție, precum și drone capcană Gerbera și Parodiya, au declarat Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau suprimat 147 de drone, în timp ce atacurile au fost înregistrate în 18 locații. Resturi de la dronele doborâte au căzut în opt locații, au declarat Forțele Aeriene.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 27 septembrie că clădiri rezidențiale, infrastructură energetică și alte infrastructuri civile au fost atacate peste noapte în regiunile Odesa, Harkiv, Sumî, Mîkolaiv, Herson, Poltava, Jîtomîr și Kiev.

UPDATE 11:32 Atacurile aeriene rusești au ucis o femeie și au avariat clădiri rezidențiale în regiunea Donețk, informează Serviciul de Urgență al Ucrainei.

În districtul Kramatorsk: pe 26 septembrie, rușii au lovit sectorul privat al satului Șabelkivka cu 4 bombe aeriene. O femeie, născută în 1941, a murit. Salvatorii i-au scos trupul de sub dărâmăturile casei. Alte 16 case private au fost avariate.

În Kramatorsk, apartamente din clădiri rezidențiale cu 9 și 14 etaje, precum și o clădire administrativă, au ars din cauza bombardamentelor rusești.

În Sloveansk, un sector privat a fost sub focul rusesc, o clădire rezidențială a fost distrusă și a izbucnit un incendiu. Salvatorii au localizat incendiul, dar au suspendat lucrările din cauza amenințării cu bombardamente repetate.

UPDATE 09:18 O dronă rusă a lovit o clădire de birouri din districtul Solomianskyi din Kiev. Administrația militară a orașului Kiev a raportat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„Un atac asupra unei clădiri de birouri a fost înregistrat în districtul Solomianskyi. Serviciile de urgență se îndreaptă la fața locului”, se arată în comunicat.

O alertă de raid aerian a fost declarată în Kiev și în mai multe regiuni din cauza amenințării atacurilor cu drone.

Șapte persoane au fost rănite în atacurile aeriene rusești asupra Kievului în ziua precedentă.