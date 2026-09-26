ULTIMA ORĂ Fragmente ale unui aparat de zbor au fost găsite în această seară, în extravilanul localității Volintiri, raionul Ștefan Vodă

Fragmente ale unui aparat de zbor fără pilot la bord au fost găsite sâmbătă seară, 26 septembrie, în jurul orei 20:25, în extravilanul localității Volintiri, raionul Ștefan Vodă, informează Poliția de Frontieră printr-un comunicat.

Zona a fost imediat securizată și se întreprind măsurile necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului, precizează instituția.

„Poliția de Frontieră, în cooperare cu celelalte autorități competente, monitorizează în permanență situația și menține legătura cu autoritățile competente din Ucraina.

Rugăm cetățenii să nu se apropie și să nu atingă eventuale resturi ale aparatelor de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute. În cazul depistării unor asemenea obiecte, îndepărtați-vă din zonă și informați imediat autoritățile prin Serviciul unic 112”, susține instituția.

De la începutul războiului dintre Rusia și Ucraina până pe 22 septembrie 2026, spațiul aerian al R. Moldova a fost survolat de 76 de obiecte zburătoare. Potrivit Centrului pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării (STRATCOM), numărul incidentelor cu drone în spațiul aerian al R. Moldova a crescut simțitor pe parcursul ultimelor luni, fiind înregistrate și cazuri de explozii. În 2022 au fost înregistrare 4 cazuri de survolare a spațiului aerian, în 2023 – 6, în 2024 – 10, în 2025 – 17, iar de la începutul anului 2026 – 39 de cazuri.

Doar în perioada 1 august – 22 septembrie, 28 de drone au invadat spațiul aerian al țării. Dintre acestea, cinci s-au prăbușit pe teritoriul nostru, iar în alte cazuri au fost găsite fragmente de drone în câmpuri.

Trei dintre acestea au căzut în zonele extravilane ale satelor Talmaza și Crocmaz din r. Ștefan-Vodă, dar și în satul Mihăilenii Vechi, Rîșcani, fără a provoca victime. În toate cazurile, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a condamnat incidentele și a calificat încălcarea spațiului aerian drept o încălcare gravă a suveranității și un risc direct pentru siguranța cetățenilor. Dar ce poate face statul, în afară de a condamna, pentru a-și proteja cetățenii?

Ministrul Apărării „nu exclude cazurile letale în următoarea perioadă”

În urma atacului cu drone din noaptea de 8 spre 9 septembrie în zona punctului de trecere Tudora (R. Moldova) – Starokazacie (Ucraina), doi ucraineni au decedat, iar alte două persoane, printre care și un cetățean al R. Moldova, au fost rănite. În urma atacului, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, admitea că R. Moldova „cu greu ține pasul pentru a dezvolta sistemele de apărare împotriva sistemelor de atac ale Federației Ruse” și că „nu exclude cazurile letale în următoarea perioadă”.

Totodată, oficialul spunea că elaborarea sistemelor de informații sau dezvoltarea sistemului de apărare antiaeriană „durează ani întregi pentru țări cu economii mult mai dezvoltate și capacități militare mult mai avansate ca R. Moldova”.



Ministrul a făcut referire la ajutorul în valoare de 120 de milioane de euro aprobat de Uniunea Europeană în iulie 2026 „în vederea consolidării capabilităților de apărare aeriană ale țării”.

Oficialul menționa însă că acești bani vor fi folosiți pentru achiziționarea pentru R. Moldova a unui sistem de apărare antiaeriană de detectare și nimicire a țintelor aeriene de rază medie. Doar că „nu este sigur dacă acești bani vor ajunge sau că acesta va fi livrat în termenul stabilit de trei ani, posibil să fie și mai târziu”, preciza Nosatîi.