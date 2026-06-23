MEC a premiat 80 de olimpici la limba română și istorie. Profesorii care i-au pregătit au fost distinși cu medalii

Învingătorii olimpiadelor republicane la Limba și literatura română și Istoria românilor și universală, 80 la număr, dar și profesorii acestora, au fost premiați astăzi în cadrul celei de-a cincea ediții a Programului de recunoaștere a performanțelor școlare, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

Ceremonia a reunit elevi, profesori și reprezentanți ai autorităților din R. Moldova și România.

Elevii distinși cu premiul I au fost recompensați cu ceasuri inteligente, laureații premiului II au primit baterii externe portabile, iar cei ai premiului III – boxe portabile. Elevii care au obținut mențiuni au primit căști pentru jocuri la calculator.

„Această gală este mai mult decât o ceremonie de premiere. Este o dovadă a faptului că investițiile în educație și colaborarea dintre Republica Moldova și România generează oportunități reale pentru elevi și profesori. Felicit premianții și le doresc să păstreze aceeași pasiune pentru cunoaștere și aceeași dorință de a excela”, a declarat Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării, prezent la eveniment.

De asemenea, profesorii care i-au pregătit și ghidat spre aceste rezultate remarcabile au fost distinși cu medalii și diplome de apreciere.