Maia Sandu, după atacul masiv al Rusiei asupra Kievului: „Regimul ucigaș de la Kremlin a demonstrat încă o dată că nu are nimic sfânt”

Președinta Maia Sandu a publicat un mesaj în susținerea Ucrainei, după ce Rusia a lansat un atac masiv asupra Kievului, în dimineața de 15 iunie. Conform informațiilor preliminare, 4 persoane au murit și alte 25 au fost rănite, dintre care 2 copii, în urma atacului masiv.

„Regimul ucigaș de la Kremlin a demonstrat încă o dată că nu are nimic sfânt. Cei care se pretind apărători ai valorilor creștine au bombardat unul dintre cele mai importante simboluri ale ortodoxiei, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO – Lavra Pecerska din Kyiv. Acest atac a survenit în cursul încă unei nopți de teroare pentru Ucraina, în care oameni nevinovați au fost omorâți și răniți, iar infrastructura grav avariată.

În fața acestor atacuri mișelești, trebuie să rămânem solidari cu poporul ucrainean. R. Moldova condamnă cu fermitate atacurile împotriva civililor și a lăcașelor de cult și rămâne alături de Ucraina în lupta sa pentru libertate, pace și dreptul de a-și decide propriul viitor”, a scris Maia Sandu pe Facebook în urma atacului Rusiei asupra Ucrainei.

Armata rusă a atacat Kievul. Patru persoane au murit și alte 25 au fost rănite, dintre care 2 copii, în urma atacului masiv. Lucrările de remediere a efectelor atacurilor sunt în curs de desfășurare, potrivit Serviciului Național de Urgență.

La Kiev, a izbucnit un incendiu pe acoperișul Catedralei Adormirii Maicii Domnului din cadrul Mănăstirii Peșterilor din Kiev, pe o suprafață de aproximativ 800 mp. Un alt incendiu a izbucnit la Complexului Național Cultural, Artistic și Muzeal „Arsenalul Artistic”, fiind afectată o suprafață de 1000 m.p. La fața locului lucrează echipele de salvare și toate serviciile orașului, potrivit Serviciului Național de Urgență.