LIVE TEXT Un atac dublu cu ținte rusești a ucis 4 salvatori în Harkiv. Război în Ucraina, ziua 1573

UPDATE 20:30 Un atac rusesc a ucis patru membri ai echipelor de intervenți și a rănit alte 13 persoane, după ce salvatorii au ajuns la locul unui atac anterior din Harkiv, în noaptea de 15 iunie, a confirmat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei pentru The Kyiv Independent.

Atacul a avut loc în districtul Kholodnohirskyi din Harkiv , un district din nord-vestul țării, care este și un important nod feroviar cu numeroase instalații industriale.

Atacul a început în jurul orei 1:30 dimineața, ora locală. Cinci dintre răniți au fost spitalizați, inclusiv un bebeluș de o lună. Doi bărbați rămân în stare gravă și sunt tratați la terapie intensivă, potrivit guvernatorului Oleh Syniehubov.

Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei i-a identificat pe salvatorii uciși ca fiind Dmytro Boiko, Danylo Tishchenko, Serhii Makovetskyi și Vadym Zinchenko. A cincea persoană ucisă a fost Oleksii Dorozhkin, un membru al personalului departamentului de servicii de urgență al orașului, a anunțat serviciul.

Syniehubov a declarat că forțele ruse au lansat mai întâi drone de atac asupra orașului, urmate de mai multe atacuri cu rachete care vizau cei care răspundeau în urma atacului inițial.

Directorul Departamentului de Urgență al orașului Harkov, Bohdan Hladkykh, a declarat pentru postul public de televiziune ucrainean Suspilne că una dintre rachete a lovit la aproximativ 30 de metri de salvatorii care părăsiseră terenul unei întreprinderi civile lovite în atac și se aflau într-o zonă forestieră.

„Din păcate, racheta i-a lovit pe cei care salvează vieți”, a spus Hladkykh.

Una dintre salvatoarele rănite, Oleksandra Shchebilova, s-a alăturat Serviciului de Urgență de Stat în 2026 și și-a pierdut brațul drept în timpul atacului. Ea a fost spitalizată, potrivit Universității Naționale de Protecție Civilă, pe care Shchebilova a absolvit-o anul acesta, a anunțat Universitatea.

Atacul de la Harkiv a făcut parte dintr-un atac rusesc mai amplu asupra Ucrainei, desfășurat în noaptea de 15 iunie, care a vizat mai multe regiuni, atacul principal lovind Kievul, unde cinci persoane au fost ucise și alte 35 rănite.

În timpul nopții, Rusia a lansat 70 de rachete asupra Ucrainei, inclusiv 34 de rachete balistice, precum și 611 drone de atac, a declarat Forțele Aeriene.

UPDATE 18:30 Un bombardier strategic rusesc Tu-22M3 s-a prăbușit în timp ce se apropia de aterizare în timpul unui zbor de antrenament în regiunea Irkutsk din Rusia, a anunțat Ministerul rus al Apărării, scrie The Kyiv Independent.

„Nu au existat pagube la sol. Aeronava efectua un zbor fără muniție. O comisie din cadrul înaltului comandament al Forțelor Aerospațiale Ruse lucrează la locul accidentului”, a declarat Ministerul rus al Apărării.

Autoritățile ruse au declarat că aeronava nu transporta muniție și că nu au existat pagube la sol. O comisie din partea înaltului comandament al Forțelor Aerospațiale Ruse a fost trimisă pentru a investiga incidentul.

Tu-22M3 este un bombardier strategic supersonic cu rază lungă de acțiune și purtător de rachete de proiectare sovietică, care a intrat în serviciu în anii 1980.

Rusia a folosit pe scară largă aeronava în timpul războiului său la scară largă împotriva Ucrainei pentru a lansa rachete de croazieră Kh-22 și Kh-32.

În aprilie 2024, Ucraina a raportat doborârea unui avion Tu-22M3 pentru prima dată de la începutul războiului la scară largă, spunând că aeronava fusese lovită la aproximativ 300 de kilometri de graniță.

UPDATE 16:26 Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat că l-a invitat pe Putin să poarte negocieri în cadrul summitului G7, relatează Reuters.

„Am transmis mesajul că suntem dispuși să ne întâlnim cu Putin în timpul summitului G7, deoarece acolo vor fi prezenți Trump și Macron, adică europenii plus America. Cred că este o ocazie foarte bună să ne întâlnim cu toții. Europa și Statele Unite au fost de acord, iar Rusia a demonstrat din nou că nu este pregătită pentru negocieri”, a declarat Zelenski jurnaliștilor în timpul vizitei sale la Lavra.

Un oficiali ucrainean a declarat pentru Reuters că Zelenski le-a vorbit americanilor și președintelui Franței, Emmanuel Macron, despre propunerea de a purta negocieri la summitul G7. Ucraina a trimis, de asemenea, o invitație directă colegilor ruși, dar nu a primit un răspuns clar, a mai spus oficialul.

Anterior, într-o scrisoare deschisă adresată lui Putin, Zelenski i-a propus acestuia o întâlnire pentru negocieri și și-a exprimat opinia că războiul intensifică presiunea asupra economiei ruse. Ca răspuns, Putin a declarat public că nu vede motive pentru o întâlnire și că atacurile dronelor ucrainene nu reprezintă o amenințare economică pentru Rusia.

Summitul „G7” va avea loc în perioada 15-17 iunie în orașul francez Evian-les-Bains, pe malul Lacului Geneva.

UPDATE 12:55 La Harkiv, în timpul operațiunilor de stingere a incendiului provocat de un atac rusesc, au murit 4 salvatori ai Serviciului Național de Urgență al Ucrainei. Cel puțin alți 9 au fost răniți.

„Condoleanțele mele familiilor eroilor fără arme care și-au pierdut viața. Din păcate, continuăm să-i pierdem pe cei care salvează vieți”, a transmis Serviciului Național de Urgență.

UPDATE 10:45 Ministerul Apărării din Rusia a numit atacul masiv asupra Ucrainei ca atac asupra „aerodromurilor militare și centrelor teritoriale de recrutare”, „ca răspuns la actele teroriste”, potrivit BBC.

Potrivit ministerului, loviturile „au fost îndreptate împotriva obiectivelor complexului industrial de apărare, precum și a aerodromurilor militare și a centrelor teritoriale de recrutare”.

În timpul atacului au fost utilizate arme aeriene, terestre și navale, precum și drone de atac.

Ministerul Apărării din Rusia nu a comentat loviturile asupra Lavra Pecerska din Kiev, studioului cinematografic „Alexander Dovzhenko” și Casei de muzică de cameră și de orgă din Dnipro.

UPDATE 10:40 Numărul victimelor atacului nocturn din Kiev a crescut la cinci, după ce una dintre victimele care se afla în spital a decedat. Anunțul a fost făcut de către primarul Kievului, Vitali Kliciko, potrivit BBC.

Potrivit șefului administrației municipale, Timur Tkacenko, numărul răniților a crescut la 30 de persoane.

UPDATE 10:38 Rusia a atacat regiunea Sumî, lovind un bloc de locuințe. De asemenea, a fost avariată o clădire nerezidențială. Potrivit Serviciului Național de Urgență, trei persoane au fost rănite, printre care un copil.

„Alpiniștii Serviciului Național de Salvare au demontat structurile avariate care atârnau. Din cauza riscului unui nou atac, salvatorii au întrerupt temporar lucrările și s-au retras într-un loc sigur”, precizează Serviciul Național de Urgență.

UPDATE 08:40 Armata rusă a atacat Kievul. Conform informațiilor preliminare, 4 persoane au murit și alte 25 au fost rănite, dintre care 2 copii, în urma atacului masiv. Lucrările de remediere a efectelor atacurilor sunt în curs de desfășurare, potrivit Serviciului Național de Urgență.

În districtul Obolon, în urma atacurilor, s-a înregistrat o lovitură asupra unui bloc de locuințe cu 9 etaje, iar mai multe blocuri de locuit și spații de depozitare au fost avariate. În locurile unde au căzut fragmentele de drone au izbucnit incendii, iar aproximativ 30 de autoturisme au luat foc.

În cartierul Solomianka al capitalei, soldații ruși au lovit o clădire rezidențială de 9 etaje. Pompierii au stins incendiul. Există informații privind lovirea unei instituții de învățământ.

În cartierul Desnianskî a izbucnit un incendiu într-un bloc de 9 etaje în urma unei lovituri, iar căderea fragmentelor de dronă a distrus trei case private. A luat foc și terenul grădiniței.

În cartierul Darnîția din Kiev au izbucnit incendii în locuințe private.

Iar în cartierul Pehersk, rușii au lovit o clădire de locuințe cu 17 etaje, provocând un incendiu. În urma unui impact direct, a luat foc Mănăstirea Pehersk din Kiev — a luat foc acoperișul Catedralei Adormirii Maicii Domnului.

În cartierul Șevcenkov, a luat foc o piață de legume. Rușii au lovit o clădire nerezidențială, spații comerciale și un bloc de locuințe cu 8 etaje.

În cartierul Holosiivskîi a luat foc un bloc de locuințe, precum și unele depozite.

În cartierul Sviatoșîn din Kiev, au fost avariate clădiri rezidențiale, iar în cartierul Dniprovskîi, resturi au căzut pe o casă privată.

La Kiev, a izbucnit un incendiu pe acoperișul Catedralei Adormirii Maicii Domnului din cadrul Lavra Pecerska din Kiev, pe o suprafață de aproximativ 800 mp. Un alt incendiu a izbucnit la Complexului Național Cultural, Artistic și Muzeal „Arsenalul Artistic”, fiind afectată o suprafață de 1000 m.p. La fața locului lucrează echipele de salvare și toate serviciile orașului, potrivit Serviciului Național de Urgență.