Președinta interimară a Judecătoriei Orhei nu a promovat pentru a doua oară vettingul. Anterior, aceasta a picat de două ori și pre-vettingul

Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de reevaluare dispusă de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în privința judecătoarei Veronica Cupcea, președintă interimară a Judecătoriei Orhei, și a dispus nepromovarea evaluării externe de către aceasta.

În urma reevaluării, Comisia a constatat că judecătoarea nu întrunește criteriile de integritate financiară prevăzute de lege.

Raportul de reevaluare a fost transmis către CSM și comunicat magistratei. Rezultatul este unul preliminar, iar CSM urmează să decidă asupra acceptării sau respingerii recomandării Comisiei.

Și în cadrul evaluării inițiale, Comisia a propus nepromovarea evaluării externe. Ulterior, CSM a dispus reevaluarea cauzei.

Anterior, judecătoarea Veronica Cupcea, candidând pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii și în Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor, din rândul candidaților judecători, a picat de două ori pre-vettingul. Magistrata a contestat decizia Comisiei Pre-Vetting, însă Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins contestația.

Numele judecătoarei Cupcea a ajuns în atenția opiniei publice după ce, în 2012, a fost vizată într-un scandat care s-a soldat cu o atenționare din partea CSM, pe motiv că ea ar fi afectat imaginea justiției. ZdG a scris atunci că judecătoarea Cupcea, după ce a condamnat-o la o pedeapsă non-privativă de libertate pe o grefieră care activa în cadrul instanței pentru însușirea bunurilor materiale ale statului, a angajat-o ulterior pe aceasta în calitate de consilieră.