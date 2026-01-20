CSM respinge raportul de evaluare privind nepromovarea judecătoarei Veronica Cupcea și dispune reluarea procedurii

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a hotărât respingerea raportului de evaluare externă a judecătoarei Veronica Cupcea, în calitate de ex-președintă a Judecătoriei Orhei și dispune reluarea procedurii de evaluare. Anterior, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a concluzionat că judecătoarea nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de lege.

CSM a examinat raportul de evaluare și a decis asupra respingerii recomandării Comisiei.

În august 2025, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins contestația depusă de judecătoarea Veronica Cupcea, candidată la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), împotriva deciziei Comisiei Pre-Vetting din 28 mai 2024, prin care s-a decis că acesta nu a promovat pentru a doua oară evaluarea.

Detalii despre Veronica Cupcea

Numele judecătoarei Cupcea a ajuns în atenția opiniei publice după ce, în 2012, a fost vizată într-un scandat care s-a soldat cu o atenționare din partea CSM, pe motiv că ea ar fi afectat imaginea justiției. ZdG a scris atunci că judecătoarea Cupcea, după ce a condamnat-o la o pedeapsă non-privativă de libertate pe o grefieră care activa în cadrul instanței pentru însușirea bunurilor materiale ale statului, a angajat-o ulterior pe aceasta în calitate de consilieră.

Conform declarației de avere și interese personale pentru anul 2023, Veronica Cupcea a obținut un salariu de 389 067 de lei, adică în jur de 32 de mii de lei lunar. Soțul judecătoarei indică un salariu de 6000 de lei , din activitatea de avocat. În 2023, Veronica Cupcea a fost remunerată de la Institutul Național al Justiției cu 10 950 de lei.

Familia Veronicăi Cupcea a mai obținut venit de 70 000 de lei din chiria unui apartament, dar și pensie de 291 765 din partea CNAS.

Totodată, familia Cupcea deține un apartament și două case. Apartamentul cu o suprafață de 92 m2 a fost dobândit în 2013, cu o valoare de piață de 641 640 de lei. O casă cu suprafața de 147 m2 a fost dobândită în 2016, în baza unui certificat de moștenire. Iar din 2020, familia Cupcea e proprietara unui imobil de 149 m2, cu valoarea de 695 614 de lei.

Judecătoarea mai indică că în 2016 a mai obținut o moștenire, iar în 2020 a cumpărat o construcție pentru un foișor.

Familia mai deține un autoturism Toyota C-HR, fabricat în 2018, dobândit în 2022, cu o valoare indicată de 350 000 de lei, dar și o mașină agricolă din 1975, cu o valoare de 15 000 de lei.

Familia judecătoarei mai deține două terenuri intravilane.