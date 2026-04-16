Fostul șef adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, urmează să fie reaudiat în ședință închisă de Comisia de evaluare externă. Cine sunt ceilalți trei procurori care urmează să fie evaluați?

Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, urmează să fie audiat repetat de către Comisia de evaluare externă a procurorilor, pe data de 22 aprilie, după ce Consiliul Superior al Procurorilor nu a acceptat raportul Comisiei, prin care se propunea nepromovarea acestuia, constatându-se că „nu corespunde criteriilor de integritate etică”. La fel, Comisia a anunțat despre audierea a alți trei procurori.

La data de 21 aprilie, începând cu ora 16:00, va fi audiat, în ședință închisă, Stanislav Odajiu, procuror delegat în Procuratura Anticorupție.

La data de 22 aprilie vor avea loc două audieri:

la ora 16:00, va fi audiat procurorul anticorupție Iulian Diaconu ;

; la ora 16:30, va fi audiat, în ședință închisă, în procedură de reevaluare, procurorul anticorupție Vasile Plevan.

La data de 23 aprilie, începând cu ora 14:00, va fi audiat procurorul Ion Pripa, adjunct al Procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție. Această rundă de audieri finalizează procesul de audiere a noii conduceri a Procuraturii Anticorupție, numită în funcție în noiembrie 2025, precizează Comisia de evaluare.

Cariera procurorilor care urmează să fie audiați

În martie 2014, Vasile Plevan a fost numit procuror la Procuratura Strășeni. În 2015, el a fost transferat în funcția de procuror la Procuratura raionului Ialoveni. Ulterior, la 17 octombrie 2019, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) l-a desemnat învingător al concursului pentru promovarea într-o funcție vacantă de procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție și a propus procurorului general numirea acestuia în funcția respectivă. Vasile Plevan a deținut interimatul funcției de șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție (PA) până pe 5 martie, când la ordinul procurorului general de atunci, Ion Munteanu, i-a fost sistată funcția. Acesta a fost adjunctul ex-șefei PA, Veronica Dragalin.

Comisia Pre-Vetting anunța, în iulie 2023, încheierea evaluării grupului de candidați la funcția de membru în CSP, iar Vasile Plevan, potrivit Comisiei, nu întrunea criteriile de integritate financiară și etică, și prin urmare, nu a promovat evaluarea.

După ce a contestat hotărârea Comisiei Pre-Vetting, Vasile Plevan a pierdut procesul de judecată la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

Stanislav Odajiu, a fost numit în funcția de procuror în 2018. Acesta reprezentat acuzarea de stat în instanță unde fostul director al Serviciului Protecție și Pază de Stat (SPPS), Iaroslav Martin, a fost achitat în dosarul de abuz de putere, în care a fost învinuit că a utilizat în scop personal o vilă de la Pensiunea din Holercani, în timp ce conducea instituția. În instanță, procurorii au susținut că Martin a provocat SPPS un prejudiciu în proporții considerabile, în sumă de peste 92 de mii de lei. Stanislav Odajiu, a pledat pentru recunoașterea vinovăției inculpatului în comiterea faptelor imputate acestuia.

Iulian Diaconu lucreză în procuratură din octombrie 2010, când a fost numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Militare Bălți. În iulie 2013, Diaconu a fost numit în funcția de procuror în Procuratura Anticorupţie, Serviciul Nord.

Ion Pripa, este procuror de peste 19 ani, fiind angajat în cadrul PA din 2008. În perioada 2021-2025, Pripa a fost delegat la Procuratura Generală pentru exercitarea atribuțiilor de procuror pentru misiuni speciale. În octombrie 2025 acesta a fost numit în funcția de adjunct al șefului Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, fiind responsabil de Direcția judiciară și analitică.