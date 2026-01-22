Vasile Plevan „nu corespunde criteriilor de integritate etică”. Fostul șef-adjunct al PA nu a promovat evaluarea externă

Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție (PA), Vasile Plevan, nu corespunde criteriilor de integritate etică. Joi, 22 ianuarie, Comisia de evaluare a procurorilor a propus nepromovarea evaluării pentru procurorul anticorupție Plevan.

„Comisia a finalizat evaluarea procurorului Vasile Plevan din Procuratura Anticorupție și a constatat că acesta nu corespunde criteriilor de integritate etică prevăzute de Legea nr. 252/2023. În consecință, Comisia a propus nepromovarea evaluării externe. Raportul de evaluare a fost aprobat în unanimitate de către Completul A și a fost transmis astăzi (22 ianuarie, n.r.) subiectului evaluării și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP)”, a transmis Comisia într-un comunicat de presă.

CSP urmează să decidă, în termen de 30 de zile, dacă acceptă sau respinge raportul Comisiei.

Procurorul Vasile Plevan a fost audiat de către Completul A pe 10 decembrie 2025. Acesta a cerut examinarea în ședință închisă a „aspectelor care necesitau clarificări”.

Partea publică a audierii poate fi urmărită aici:

Raportul de evaluare va fi făcut public după expirarea termenului legal de contestare a deciziei CSP sau, după caz, în termen de cel mult trei zile de la pronunțarea unei hotărâri definitive de către Curtea Supremă de Justiție.

În martie 2014, Vasile Plevan a fost numit procuror la Procuratura Strășeni. În 2015, el a fost transferat în funcția de procuror la Procuratura raionului Ialoveni. Ulterior, la 17 octombrie 2019, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) l-a desemnat învingător al concursului pentru promovarea într-o funcție vacantă de procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție și a propus procurorului general numirea acestuia în funcția respectivă. Vasile Plevan a deținut interimatul funcției de șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție (PA) până pe 5 martie, când la ordinul procurorului general de atunci, Ion Munteanu, i-a fost sistată funcția. Acesta a fost adjunctul ex-șefei PA, Veronica Dragalin.