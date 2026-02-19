Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, va fi reevaluat. CSP a respins raportul negativ al Comisiei de evaluare a procurorilor, care a constatat că acesta „nu corespunde criteriilor de integritate etică”

Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție (PA), Vasile Plevan, va fi reevaluat de Comisia de evaluare a procurorilor. Astăzi, 19 februarie, la ședința Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), nu a fost acceptat raportul Comisiei de evaluare a procurorilor, prin care se propunea nepromovarea lui Vasile Plevan, după ce s-a constatat că acesta „nu corespunde criteriilor de integritate etică”.

Pentru aprobarea raportului Comisiei au votat trei membri CSP: Mihail Sorbala, Svetlana Balmuș și Andrei Cebotari. Celelalte 6 voturi au fost împotrivă.

Joi, 22 ianuarie, Comisia de evaluare a procurorilor a propus nepromovarea evaluării pentru procurorul anticorupție Plevan.

„Comisia a finalizat evaluarea procurorului Vasile Plevan din Procuratura Anticorupție și a constatat că acesta nu corespunde criteriilor de integritate etică prevăzute de Legea nr. 252/2023. În consecință, Comisia a propus nepromovarea evaluării externe. Raportul de evaluare a fost aprobat în unanimitate de către Completul A”, a transmis anterior Comisia de evaluare a procurorilor.

În martie 2014, Vasile Plevan a fost numit procuror la Procuratura Strășeni. În 2015, el a fost transferat în funcția de procuror la Procuratura raionului Ialoveni. Ulterior, la 17 octombrie 2019, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) l-a desemnat învingător al concursului pentru promovarea într-o funcție vacantă de procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție și a propus procurorului general numirea acestuia în funcția respectivă. Vasile Plevan a deținut interimatul funcției de șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție (PA) până pe 5 martie, când la ordinul procurorului general de atunci, Ion Munteanu, i-a fost sistată funcția. Acesta a fost adjunctul ex-șefei PA, Veronica Dragalin.

Comisia Pre-Vetting anunța, în iulie 2023, încheierea evaluării grupului de candidați la funcția de membru în CSP, iar Vasile Plevan, potrivit Comisiei, nu întrunea criteriile de integritate financiară și etică, și prin urmare, nu a promovat evaluarea.

După ce a contestat hotărârea Comisiei Pre-Vetting, Vasile Plevan a pierdut procesul de judecată la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).