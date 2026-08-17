Erdoğan spune că aderarea Turciei la UE nu mai este o prioritate

Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a declarat duminică, 16 august, că aderarea Turciei la UE nu mai reprezintă o prioritate, deși țara nu închide ușa în fața posibilității de a deveni membră a blocului, scrie dpa.

„Uniunea Europeană nu este o prioritate pentru noi”, a declarat Erdoğan pentru postul de televiziune Al Jazeera.

El a precizat că Turcia nu a închis ușa în fața aderării, dar că aceasta nu mai are prioritate. În opinia sa, UE ar fi cea care ar avea de pierdut dacă ar continua să respingă Turcia.

Turcia este candidată la aderarea la UE din 1999. Negocierile de aderare au fost deschise în 2005, dar au fost înghețate din cauza regresului continuu al țării în ceea ce privește democrația, statul de drept și drepturile fundamentale.

Recent, conducerea Turciei a fost ținta unor critici pentru măsurile luate împotriva opoziției, în special pentru arestarea rivalului lui Erdoğan și a fostului primar al Istanbulului, Ekrem İmamoğlu. Acesta este acuzat, printre altele, de corupție, spălare de bani și constituire de organizație criminală.

Opoziția din Turcia consideră că procedurile împotriva lui İmamoğlu au motivații politice și îl acuză pe Erdoğan că încearcă să-și elimine cel mai proeminent rival cu ajutorul sistemului judiciar. Guvernul neagă că ar influența sistemul judiciar.