„Este pentru prima dată de la Războiul Rece”. Rusia a trimis o notă diplomatică secretă către NATO și a amenințat cu lovituri nucleare în cazul unei blocade a Kaliningradului

Rusia a transmis NATO o notă diplomatică secretă prin care avertizează că este pregătită să recurgă la arme nucleare dacă Alianța Nord-Atlantică va încerca să blocheze regiunea Kaliningrad, scrie Reuters.

În documentul consultat de agenție, Moscova a acuzat Alianța de un „curs periculos și necugetat”, care atrage după sine un „risc ridicat de izbucnire a unui conflict armat direct”. Totodată, în apel se subliniază că, în cazul unei confruntări militare, Rusia va lovi imediat „centrele de luare a deciziilor din țările membre ale Alianței”, notează sursa citată.

„Este pentru prima dată de la Războiul Rece când Rusia ne amenință în acest mod. Așa că situația este serioasă”, a declarat pentru Reuters un oficial de rang înalt din cadrul ministerului apărării al unei țări europene. La rândul său, o sursă din cadrul NATO a menționat pentru publicație că aceasta este „o altă încercare a Rusiei de a-i intimida pe europeni”. Cu toate acestea, potrivit sursei, răspunsul va fi „ferm”, iar NATO nu va renunța la sprijinul acordat în continuare Ucrainei.

Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a confirmat primirea notei rusești. „Am trimis un răspuns în care am subliniat că NATO este o alianță defensivă și că nicio acțiune sau exercițiu al nostru nu constituie o amenințare pentru vreo parte a Rusiei. Condamnăm Ferm amenințarea cu folosirea forței, inclusiv orice retorică nucleară iresponsabilă”, a spus Hart.

După trimiterea documentului la sediul NATO, ambasadele Rusiei din mai multe țări europene au acuzat public Alianța de escaladarea tensiunilor în jurul regiunii Kaliningrad prin intermediul exercițiilor militare. În special, în declarații se menționa că Rusia nu intenționează să atace țările Alianței Nord-Atlantice, dar avertizează că orice agresiune împotriva Kaliningradului va primi un răspuns extrem de puternic, notează Reuters.

Sursa citată scrie că anterior, adjunctul ministrului rus de externe, Aleksandr Grușko, a acuzat Europa că ar exersa scenarii de blocadă maritimă și de ocupare a regiunii Kaliningrad în cadrul exercițiilor Forței Expediționare Comune, conduse de Londra.

Consilierul președintelui rus, Nikolai Patrușev, a declarat de asemenea că țările NATO se pregătesc să ocupe Kaliningradul și a avertizat că Federația Rusă va oferi un răspuns „imediat și zdrobitor” la orice agresiune militară asupra regiunii. Vladimir Putin a promis în luna iunie a acestui an că va proteja Kaliningradul prin „toate mijloacele” de care dispune Rusia. Totodată, el a subliniat că respingerea unui potențial atac asupra regiunii revine în primul rând Flotei Baltice.