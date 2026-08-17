Funcția de bașcan al Găgăuziei a fost declarată vacantă

Deputații Adunării Populare a Găgăuziei au declarat în cadrul ședinței de astăzi, 17 august, vacantă funcția de bașcan al UTA Găgăuzia. Decizia a fost susținută de 12 deputați, după ce Curtea de Apel (CA) a menținut sentința primei instanțe în cazul Evgheniei Guțul, fosta bașcană a Găgăuziei, condamnată la șapte ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023.

Data alegerilor pentru funcția de bașcan nu a fost stabilită deocamdată, totuși decizia privind declararea vacanței funcției de bașcan deschide procedura pentru organizarea unui nou scrutin în autonomia găgăuză. Anterior, președintele Adunării Populare, Valentin Gaidarji, a admis că scrutinul ar putea fi organizat în aceeași zi cu alegerile pentru noua componență a Adunării Populare, programate pentru 15 noiembrie.

Funcția a rămas vacantă după condamnarea Evgheniei Guțul. La 28 mai, CA a menținut sentința pronunțată în privința acesteia, prin care a fost condamnată la șapte ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023, și acceptarea de fonduri din partea unui grup criminal condus de Ilan Șor.

Evghenia Guțul a fost reținută la 25 martie 2025, iar pe 5 august a fost condamnată la pedeapsa cu închisoarea.

Tot astăzi, 17 august, Curtea de Apel a decis reducerea pedepsei în privința fostului președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat în lipsă, de prima instanță, la 12 ani de închisoare în dosarul privind abuzul de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei. Mai exact, Instanța de Apel l-a condamnat pe fostul speaker de la Comrat la 8 ani de închisoare în penitenciar de tip închis, modificând astfel parțial sentința pronunțată în 2025 de Judecătoria Comrat.

Fosta bașcană a regiunii Găgăuze, Evghenia Guțul, în trecut – secretară în cadrul Departamentului de Monitorizare, Planificare şi Control al fostului Partid Politic „Şor”, și Svetlana Popan, fostă secretară în cadrul Oficiului Central al aceluiași partid, declarat neconstituțional în iunie 2023, au fost cercetate pe două capete de acuzare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”.

Potrivit procurorilor, în perioada 2019 – 2022, Evghenia Guțul a fost implicată în activitatea de introducere sistematică a mijloacelor financiare necontabilizate în Republica Moldova, parvenite din partea unui grup criminal organizat, preponderent din Federația Rusă, prin efectuarea curselor aeriene și terestre (tur-retur timp de 24 ore).

Pe un alt capăt de acuzare, procurorii i-au imputat Evgheniei Guțul că, în perioada septembrie 2022 – noiembrie 2022, fiind responsabilă de verificarea, confirmarea listelor şi remunerarea participanților la protestele organizate de Partidul Politic „Şor” în faţa instituțiilor publice din mun. Chişinău, a acceptat cu bună știință finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat în sumă totală de 42,5 milioane de lei.

Fapte infracționale similare i s-au incriminat și Svetlanei Popan, care, în perioada septembrie 2022 – noiembrie 2022, a acceptat finanțarea partidului politic din partea grupului criminal organizat, în sumă totală de 9,7 milioane de lei, bani destinați pentru achitarea protestelor organizate de partidul politic, achitarea salariilor necontabilizate membrilor de oficii teritoriale.

La 22 de ani ai Ziarului de Gardă, ne-am propus să cunoaștem mai bine autonomia găgăuză, adresându-le localnicilor 22 de întrebări. Am vorbit despre cultura găgăuzilor și obiceiurile lor. I-am întrebat despre probleme și bucurii. Vedeți, mai jos, cele 22 de întrebări și răspunsurile oamenilor pe care i-am întâlnit în cele trei zile petrecute în Găgăuzia.