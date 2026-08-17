Adolescent moldovean de 16 ani, salvat de polițiștii de frontieră români după ce a fost purtat de curenții Prutului

Un adolescent de 16 ani din R. Moldova a fost salvat de polițiștii de frontieră din România după ce a fost surprins de curenții puternici ai râului Prut și purtat spre malul românesc. Incidentul s-a produs duminică, 16 august, în jurul orei 19:15, a scris Poliția de Frontieră Iași.

Potrivit informațiilor oferite de autoritățile române, adolescentul se afla la scăldat împreună cu mai mulți prieteni, când curenții l-au purtat în direcția localității Stănilești, de pe malul românesc.

„Vigilența și intervenția promptă, precum și profesionalismul polițiștilor de frontieră români au făcut posibilă salvarea adolescentului și aducerea acestuia, în siguranță, la mal”, a scris Poliția de Frontieră.

Totodată, autoritățile avertizează că scăldatul în locuri neamenajate, în special în apele curgătoare, poate pune viața în pericol. Curenții pot fi imprevizibili și mai puternici decât par de la mal.

Tinerii sunt îndemnați să evite astfel de locuri și să manifeste prudență pentru a preveni tragediile.