UPDATE MAE l-a convocat pe ambasadorul agreat al Rusiei după ce trei drone au încălcat spațiul aerian al R. Moldova într-o singură zi. Acestuia i-a fost înmânată o notă de protest

Ambasadorul agreat al Federației Ruse va fi convocat joi, 1 octombrie, de Ministerul Afacerilor Extern (MAE). Totodată, MAE a transmis că „condamnă ferm încălcarea spațiului aerian de către trei drone” într-o singură zi.

UPDATE 14:27 Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și i-a înmânat o notă de protest, după ce trei drone au încălcat, într-o singură zi, spațiul aerian al R. Moldova.

„Două dintre ele au căzut și au explodat pe teritoriul țării. În ultimele șapte zile, spațiul aerian al țării a fost încălcat de opt ori. R. Moldova condamnă cu toată fermitatea această încălcare gravă a suveranității sale, care a pus în pericol direct viața cetățenilor. Condamnă, totodată, războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care amenință securitatea întregii regiuni”, a precizat MAE.

Știrea ințială

„Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către trei drone, miercuri, 30 septembrie, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Două dintre drone au căzut și au explodat pe teritoriul țării. Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău este convocat astăzi, 1 octombrie, la MAE.”

Potrivit MAE, aceste încălcări amenință direct securitatea cetățenilor R. Moldova.

„MAE cere Federației Ruse să oprească imediat atacurile asupra Ucrainei și orice acțiuni care pun în pericol R. Moldova”, a scris instituția.

În seara de 30 septembrie, Poliția anunță că a fost sesizată cu privire la auzirea unui sunet puternic, asemănător unei explozii, în apropierea localității Brănești din raionul Orhei. Cu puțin timp înainte, Ministerul Apărării a informat despre un obiect neautorizat a traversat frontiera la ora 20:45 și care a dispărut de pe sistemele de monitorizare în zona localității Brănești, Orhei.

Drona de tip „Geran”, cu motor turboreactiv, a lovit copacii și a explodat în imediata apropiere a unui traseu public. Fragmentele aparatului au fost găsite pe o rază de circa 120 de metri. Circulația rutieră a fost sistată temporar, iar spațiul aerian din zona Centru a fost închis.

Un aparat de zbor fără pilot a survolat spațiul aerian al R. Moldova la ora 10:26, a anunțat Ministerul Apărării. Sistemul național integrat de monitorizare susține că aceasta s-a deplasat deasupra localității Lunga, raionul Dubăsari.

O altă dronă a fost observată în această dimineață, în jurul orei 05:40, la mică distanță deasupra municipiului Bender. Ulterior, aparatul de zbor s-a prăbușit în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, unde a explodat, informează Poliția. Potrivit oamenilor legii, preliminar, în urma incidentului nu au fost raportate victime.