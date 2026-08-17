LIVE TEXT Un nou atac asupra regiunii Odesa: patru persoane au fost rănite, inclusiv doi copii. Război în Ucraina, ziua 1636

UPDATE 22:05 În urma atacului rusesc, în raionul Odesa s-a produs o distrugere parțială, urmată de izbucnirea unui incendiu la acoperișul unei case de locuit și la iarba uscată din apropiere.

Suflul exploziei a avariat și casele din vecinătate. Incendiile au fost lichidate, iar persoanele rănite primesc îngrijirile medicale necesare.

UPDATE 20:00 Pe parcursul zilei, rușii au atacat de peste 80 de ori patru raioane din regiunea Dnipropetrovsk.

În raionul Pavlohrad, în urma unui atac masiv cu drone asupra unei întreprinderi industriale, a murit un bărbat în vârstă de 52 de ani. Un alt angajat a fost rănit.

În raionul Sînelnăkove, patru comunități s-au aflat sub atacurile forțelor ruse. O femeie de 77 de ani a fost ucisă. În urma atacurilor au izbucnit mai multe incendii în zone rezidențiale.

În raionul Nikopol, trei comunități și centrul raional s-au aflat sub bombardamente. Au fost avariate două licee, un bloc de locuințe și o casă privată, precum și mai multe automobile.

În orașul Krîvîi Rog și în comunitatea Zelenodolsk au fost avariate o întreprindere și obiective de infrastructură.

UPDATE 18:05 În Herson, rușii au atacat o instituție medicală.

În urma lovirii de către o dronă, pe teritoriul uneia dintre instituțiile medicale din oraș a izbucnit un incendiu într-o construcție gospodărească cu două etaje și la un autoturism.

În pofida riscului unor atacuri repetate, salvatorii au reușit să lichideze incendiul.

Nu au fost înregistrate victime.

UPDATE 16:45 Atacurile rusești au ucis cel puțin 9 persoane și au rănit cel puțin 43 în întreaga Ucraină în ultima zi, în timp ce forțele ruse au atacat un centru comercial din sudul regiunii Odesa, au anunțat autoritățile locale în perioada 16-17 august, transmite The Kyiv Independent.

Guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Kiper, a declarat că forțele ruse au atacat cu o dronă cu propulsie cu reacție un oficiu poștal aflat într-un centru comercial de la periferia orașului Odesa.

În urma atacului, șapte persoane au fost rănite, printre care un cuplu și fiul lor în vârstă de 8 ani, care se aflau în centrul comercial în momentul loviturii.

Într-un atac separat, desfășurat în cursul nopții, Rusia a lovit infrastructura portuară din regiunea Odesa, a declarat Kiper pe 17 august. O navă civilă care naviga sub pavilionul Republicii Togo a fost avariată, iar patru persoane au fost rănite în urma atacului.

Pe lângă atacurile asupra regiunii Odesa, forțele ruse au lansat 128 de drone asupra Ucrainei în noaptea de 17 august, a anunțat Forța Aeriană. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 106 drone în nordul, sudul și estul țării. Unele drone au reușit să treacă de apărarea antiaeriană și au lovit 14 locații, iar resturi ale dronelor doborâte au fost găsite în alte două locații, potrivit raportului.

În seara zilei de 16 august și până în dimineața de 17 august, Forța Aeriană a raportat lansarea unor rachete rusești spre regiunea Harkov și orașul Zaporijjea, însă nu a precizat tipurile de arme folosite sau rezultatele acțiunilor de apărare antiaeriană și nici nu a inclus atacul în raportul său de dimineață.

UPDATE 13:28 În timpul nopții din 17 august, Rusia a atacat sectorul rezidențial privat și o construcție gospodărească din Kramatorsk, regiunea Donețk, Ucraina, anunță Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

Într-o altă localitate, la Sloviansk, în urma loviturii unei drone rusești, a izbucnit un incendiu pe teritoriul pieței locale — 54 de pavilioane comerciale au luat foc. Salvatorii au localizat incendiul pe o suprafață de 2000 de metri pătrați, însă, din cauza riscului unui nou atac, au fost nevoiți să suspende temporar intervenția. De asemenea, au luat foc o casă privată cu două etaje și un autoturism.

În satul Oceretine, din comunitatea Oleksandrivka, în urma bombardamentelor a izbucnit un incendiu într-o clădire administrativă.

UPDATE 11:00 Publicația independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul în limba rusă al BBC, a confirmat identitatea a 239 354 de militari ruși uciși în Ucraina.

Cea mai recentă numărătoare cuprinde decesele confirmate în rândul militarilor în perioada 24 februarie 2022 – 13 august 2026.

Printre cei identificați ca fiind decedați se numără 87 749 de voluntari, 26 416 de deținuți recrutați și 19 778 de militari mobilizați. De asemenea, a fost confirmată moartea a 7530 de ofițeri.

Numărul real al deceselor este probabil semnificativ mai mare, deoarece procesul de verificare este extrem de lent și laborios, bazându-se pe surse precum necrologuri, postări ale rudelor pe rețelele sociale, publicații din presa locală și declarații ale autorităților locale. Mediazona a atribuit întârzierea raportării, în parte, utilizării tot mai frecvente a dronelor și schimbării tacticilor militare către tentative de infiltrare cu unități mici. Aceste tactici pot face ca trupurile celor uciși să nu fie recuperate pentru perioade îndelungate, ceea ce întârzie identificarea și înregistrarea oficială a deceselor.

Potrivit celor două publicații, data decesului este cunoscută în 221 500 de cazuri, reprezentând 93% din pierderile confirmate.

Deși estimările privind pierderile au variat, evaluările independente occidentale au concluzionat în mod constant că pierderile Rusiei le depășesc semnificativ pe cele ale Ucrainei, transmite The Kyiv Independent.

La 31 iulie, președintele Volodimir Zelenski a prezentat estimări potrivit cărora forțele ruse ar fi suferit aproximativ 1,6 milioane de pierderi militare de la începutul invaziei la scară largă, dintre care aproximativ 700 de mii de morți. Zelenski a adăugat că aproximativ 50 de mii de militari ucraineni ar fi fost uciși și aproximativ 400 de mii răniți.

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei estimează că, până la 17 august, Rusia a pierdut aproximativ 1 467 320 de militari în Ucraina începând cu 22 februarie 2022. Cifrele nu precizează separat numărul celor uciși și al celor răniți, însă consensul general este că acestea includ morții, răniții, dispăruții și prizonierii.

UPDATE 08:35 Președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un au făcut schimb de mesaje cu ocazia celei de-a 81-a aniversări a eliberării Coreei de sub dominația colonială japoneză, la 16 august, reafirmând relațiile tot mai strânse dintre cele două țări, transmite The Kyiv Independent.

Cooperarea dintre Rusia și Coreea de Nord va continua „în toate sectoarele”, a declarat Putin în mesajul său, în timp ce Kim a lăudat relațiile care au „dus mai departe istoria luptei comune pentru dreptate și prețioasele tradiții ale prieteniei”, potrivit Reuters.

Coreea de Nord a devenit un important susținător militar al războiului Rusiei în Ucraina, furnizând trupe, rachete și muniție de artilerie.

Zelenski a declarat, în discursul său de seară din 10 august, că Rusia a primit deja un nou transport de rachete balistice din Phenian — cea mai recentă evoluție în cadrul alianței militare tot mai strânse dintre Moscova și Phenian, care a inclus furnizarea atât de armament, cât și de trupe.

Forțele ruse au lansat rachete balistice nord-coreene KN-23 și KN-24, cu rază scurtă și medie de acțiune, în timpul atacurilor asupra Ucrainei.

Zelenski a declarat că rachete balistice nord-coreene au fost folosite în atacul din 11 august asupra orașului Zaporijjea. La sfârșitul lunii iulie, o rachetă nord-coreeană ar fi ucis șase membri ai aceleiași familii în Krivoi Rog.

Președintele Ucrainei a declarat că Rusia se pregătește să primească încă 30.000 de militari nord-coreeni. Phenianul trimisese anterior aproximativ 14.000 de militari în Rusia, în 2024, aceștia participând la lupte împotriva forțelor ucrainene în regiunea Kursk.

Putin și Kim au semnat, în iunie 2024, Tratatul de Parteneriat Strategic Cuprinzător, care include o clauză de apărare reciprocă prin care cele două țări se angajează să își acorde asistență în cazul în care una dintre ele este atacată.