DOC Un fost adjunct al ANP, despre care ZdG a scris că locuia într-o casă dintr-o zonă selectă a Chișinăului, a pierdut litigiul cu MJ. Fostul comisar-șef de justiție voia modificarea ordinului prin care a fost eliberat din funcție

Fostul șef adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Serghei Demcenco, despre care Ziarul de Gardă a scris anterior că locuia într-o casă dintr-o zonă selectă a Chișinăului care nu se regăsea în declarațiile sale de avere, a pierdut litigiul cu Ministerul Justiției (MJ).

Fostul comisar-șef de justiție, care a demisionat în octombrie 2021, a solicitat în instanță anularea sau modificarea ordinului MJ prin care a fost eliberat din funcție, invocând faptul că printr-o prevedere a acestui act i se „îngrădește dreptul de a pretinde fie la stabilirea pensiei, fie la recalcularea pensiei existente”.

Atât Judecătoria Chișinău, cât și Curtea de Apel Centru au respins însă acțiunea înaintată de fostul funcționar. Instanța de apel a stabilit că Demcenco era deja beneficiar de pensie atunci când și-a depus cererea de demisie, iar dreptul la pensie pentru vechimea în muncă „apare o dată, și anume, după eliberarea din serviciu cu dreptul de recalculare în condițiile legii”.

Miercuri, 1 octombrie, magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au declarat inadmisibil recursul depus de fostul șef adjunct al ANP împotriva hotărârii de apel.

„Instanța de apel a stabilit că nu este necesară modificarea ordinului Ministerului Justiției al R. Moldova nr. 138 din 18.10.2021 cu privire la încetarea raporturilor de serviciu, pentru ca ultimul să poată beneficia ulterior, de pensie conform Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne. Or, reclamantul poate beneficia de pensie recalculată conform Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993, în coroborare cu Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensie, întrucât la momentul depunerii cererii de stabilire a pensiei pentru limita de vârstă în condiții generale, în stagiul de cotizare vor fi incluse toate perioadele contributive, însă pentru această situație nu este nevoie de modificarea ordinului Ministerului Justiției al RM nr. 138 din 18.10.2021”, se spune în hotărârea CSJ.

Completul de judecată al CSJ menționează că recursul depus de Demcenco împotriva decviziei instanței de apel conține „obiecții de fapt şi de drept similare celor expuse în cererea de chemare în judecată, care au fost analizate minuțios de către Curtea de Apel Chișinău, fiind apreciate în mod corespunzător”.

„În consecință, nu există aparența unei încălcări a dreptului recurentului la soluționarea tuturor argumentelor cu privire la judecarea cauzei în prima instanță, în modul în care este garantat de art. 6 § 1 al Convenției. Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție notează faptul că dezvoltarea recursului trebuie să cuprindă o motivare corespunzătoare, în sensul arătării cu claritate a acelor critici, care sunt de natură a învedera netemeinicia hotărârii/deciziei și care se încadrează în temeiurile prevăzute la art. 245¹ din Codul administrativ. Nu este suficientă simpla expunere a circumstanțelor faptice ale cauzei, fiind necesară motivarea recursului cu indicarea motivelor de netemeinicie pe care se bazează, precum și dezvoltarea lor (…)”, subliniază judecătorii CSJ.

Demcenco, achitat de prima instanță în dosare privind falsul în declarații și păstrarea ilegală a munițiilor

Serghei Demcenco a fost vizat într-un dosar penal pentru fals în declarații, precum și într-o cauză penală în care era acuzat de păstrarea ilegală a munițiilor. În ambele cazuri, acesta a fost achitat de către prima instanță. Totuși, procurorii au contestat sentințele. Dosarul privind falsul în declarații se află pe rolul Curții de Apel Centru. Instanța de apel a casat însă sentința în cauza penală privind păstrarea ilegală a munițiilor, dar totuși a hotărât să-l achite.

O ședință în acest dosar era stabilită pentru 1 octombrie 2025, însă a fost întreruptă, iar examinarea urmează să aibă loc pe 28 ianuarie 2026, conform informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată.

Cât privește falsul în declarații, infracțiunea pentru care procurorii PCCOCS îl învinuiau ține de faptul că ar fi ascuns de la declararea publică a averii sale mai multe bunuri și venituri, pentru perioada anilor 2017-2021. Mai exact, legea îl obliga să depună declarații de avere și interese în fiecare an, precum și la angajare și la eliberare de funcția publică.

„Așadar, în cele șase episoade infracționale, fostul demnitar nu ar fi inclus în declararea publică a averii imobile din municipiul Chișinău, banii rezultați din donații și moșteniri, sume de bani urmare a vânzării automobilelor. Totodată, fostul demnitar de stat ar fi ascuns de la declararea publică a veniturilor și faptul că deținea automobilele înregistrate pe rude apropiate.

Deși printre argumentele inculpatului se numără și faptul că declarația de avere i-ar fi fost completată de subordonații de la muncă (iar el doar a semnat-o), procurorii PCCOCS dețin probe despre faptul că demnitarul nu ar fi inclus intenționat în declarație sume de bani și bunurile menționate. Prin urmare, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) urmează să conteste la Curtea de Apel Chișinău sentința emisă de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani”, se spune într-un comunicat al PCCOCS.

Potrivit Codului penal, falsul în declarații care ar fi fost comis în aceste împrejurării de către fostul director adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor (denumită în acea perioadă Departamentul Instituțiilor Penitenciare) se pedepsește cu amendă cuprinsă între 20 000 de lei și 30 000 de lei sau cu închisoare de până la 1 an, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii ori să exercite o anumită activitate pentru 2-5 ani.

Casă înscrisă pe mama pensionară

ZdG a scris anterior despre Serghei Demcenco, care locuia într-o casă amplasată în inima sectorului Rîșcani al capitalei, pe o stradă cu case de lux, închisă cu o barieră și supravegheată non-stop de un agent de pază de la o companie privată. Oficial, imobilul aparținea mamei ex-demnitarului, Galina Demcenco, născută în 1945 și originară din satul Prodănești, raionul Florești. Părinții lui Serghei Demcenco au cumpărat terenul de 6 ari, pe care ulterior a fost construită casa, de la Viorel Chetraru, fost director al CNA. Chetraru obținuse terenul la preț normativ, în decembrie 2001, de la primăria municipiului Chișinău, și l-a vândut familiei Demcenco un an mai târziu.

