FOTO/ Judecătorii au emis mandat de arestare pentru 15 de zile pentru directorul adjunct al ANP, Serghei Demcenco. Învinuirile care i se aduc

Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, au emis miercuri, 17 februarie, mandat de arestare pentru 15 zile pentru directorul adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Serghei Demcenco.

„Judecătoria Chișinău (Sediul Ciocana) a admis parțial demersul procurorilor PCCOCS în privința plasării în arest preventiv a directorului-adjunct de la Administrația Națională a Penitenciarelor din Republica Moldova, pentru un termen de 30 de zile. Astfel, magistrații au dispus plasarea acestuia în arest preventiv pentru un termen de 15 zile, de la data reținerii. După studierea Încheierii judecătorești, procurorii PCCOCS urmează să determine necesitatea contestării la Curtea de Apel a termenului stabilit de plasare în arest preventiv”, anunță PCCOCS.

Avocatul lui Demcenco susține că acesta este învinuit de depășirea atribuțiilor de serviciu săvârșit în interesul unei organizații criminale și menționează că funcționarul nu ar avea nicio legătură cu schema de escrocherie cu carduri bancare și nici cu reținerea directorului Penitenciarului Nr. 18-Brănești, Viorel Perciun.

„Acesta este alt proces penal. Escrocheriile țin de un proces penal instrumentat de către Procuratura municipiului, în privința conducerii Penitenciarului nr. 18 din Brănești. Domnul Demcenco este acuzat de către Procuratura pentru Cauze Speciale pentru alte fapte, pentru abuz în serviciu. Nu are nicio tangență cu escrocheriile comise, nu are nimic comun domnul Demcenco cu reținerea care a avut loc în privința administratorului Penitenciarului nr. 18. Dumnealui i se încriminează un abuz în serviciu săvârșit în interesul unei organizații criminale care există în Republica Moldova, dar fără a fi concretizat în ordonanța, nu este indicat absolut nimic. (…) Activitatea infracțională a acestor condamnați în interiorul penitenciarelor este, în primul rând, sub supravegherea administrației penitenciarelor, serviciilor speciale interne care activează acolo. Administrația Națională a Penitenciarelor este un organ care doar administrează în mod legal, prin ordine, decrete activitatea interioară a administrațiilor penitenciarelor. Administrația Națională Penitenciarelor și domnul Demcenco nu supraveghează executarea acțiunilor de către condamnați. Administrația nu poartă răspundere directă pentru activitatea infracțională”, a declarat Ruslan Dodica, avocatul lui Demcenco.