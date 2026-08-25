Cine este fostul ministru român Claudiu Năsui, admirator al lui Javier Milei, propus ministru al Economiei în R. Moldova

Claudiu Năsui, propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, a declarat că a acceptat invitația premierului Vasile Tofan și că rezonează puternic „cu viziunea lui pentru această țară”. Năsui este în prezent deputat USR în Parlamentul României, iar în 2020-2021 a deținut funcția de ministru al Economiei în Guvernului Florin Cîțu.

Viitorul ministru este un admirator al președintelui libertarian Javier Milei, distribuind mai multe postări despre liderul argentinian. Înainte să fie desemnat premier, și Vasile Tofan a făcut referire la câteva principii economice ale președintelui Argentinian, precizând că oricine va prelua funcția de prim-ministru ar trebui să aibă un profil al „Milei de Moldova”. Postarea a stârnit atunci un val de critici.

„Am acceptat să preiau portofoliul de ministru al Economiei în Guvernul R. Moldova. (…) Am intrat în politică acum aproape 10 ani pentru a promova aceste principii ale liberalismului, care au scos din sărăcie mai mulți oameni decât orice alte politici din lume. Am rezonat puternic cu viziunea domnului Vasile Tofan, noul premier al R. Moldova, pentru această țară: ca R. Moldova să devină cea mai primitoare țară pentru antreprenori.

(…) Am ales să răspund invitației domnului Tofan de a mă alătura Guvernului R. Moldova, chiar dacă acest pas presupune să renunț la mandatul de deputat în Parlamentul României și să-mi dedic experiența unui nou efort reformator, menit să ducă la capăt procesul de liberalizare și privatizare început după căderea comunismului. Premierul Tofan are misiunea grea, dar onorantă, de a-și conduce țara în direcția potrivită: cea a libertății și a apropierii de România și de Europa”, a scris deputatul USR pe Facebook.

Într-o postare pe Facebook din 2025, Claudiu Năsui declara că România ar trebui să ia exemplul Argentinei, iar într-o altă postare explică câteva „lecții ale lui Javier Milei” pe care România le-ar putea învăța.

Pe 25 august, cu puțin timp înainte de a fi anunțată propunerea sa pentru funcția de ministru, Claudiu Năsui a primit cetățenia R. Moldova prin decret prezindențial.

Conform G4 Media, Claudiu Năsui, în primul mandat de deputat a fost membru în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și a promovat mai multe legi pentru debirocratizare. În 2016, Claudiu a fost consilier al ministrului Finanțelor în guvernul condus de Dacian Cioloș, având experiență în consultanță financiară și în sectorul bancar. Claudiu a absolvit Facultatea de finanțe a Universității Paris-Dauphine și a terminat un Master la universitatea Bocconi, în Italia, tot în domeniul finanțelor. Este fondator al platformei Open Budget, o platformă de transparență bugetară. În 2020 a preluat funcția de ministru al Economiei în România.