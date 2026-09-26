VIDEO Presa, printre „secretele” enunțate de Vasile Tofan în SUA în lupta cu „agresiunea informațională rusă”. „Europa trebuie să fie pregătită să vadă și mai mult acest fenomen”

„Cred că este o combinație între existența unei prese libere și puternice, așa cum este în cazul R. Moldova. Dar, în același timp, trebuie să nu fim prea naivi în ceea ce privește instrumentele utilizate”. Astfel a răspuns prim-ministrul Vasile Tofan, aflat într-o vizită de lucru în Statele Unite, atunci când a fost întrebat de un jurnalist de la CNN cum a reușit R. Moldova să treacă peste războiul informațional purtat de Rusia în R. Moldova (în contextul alegerilor parlamentare din septembrie 2025, n.r).

„Ceea ce pot spune este că, în calitate de țară care a fost ținta unei cantități foarte mari de propagandă rusă, Europa trebuie să fie pregătită să vadă și mai mult acest fenomen. Și cred că îl vom vedea și în democrații mai mari, precum Germania, și probabil, Franța, și în SUA. Vă pot spune că tocmai de aceea sunt atât de mândru că țara noastră a reușit să reziste, în ciuda faptului că a fost o luptă de tip David împotriva lui Goliat (personaje dintr-o relatare biblică, n.r.). Am câștigat alegerile (parlamentare din 2025, n.r.) într-un sistem electoral liber și democratic, dar Rusia a încercat să ne destabilizeze țara și a cheltuit sute de milioane de dolari în acest scop, însă, cu toate acestea, partidele pro-democrație și pro-Europa au câștigat. Cred că R. Moldova este un fel de laborator pentru modul în care poate fi contracarată această agresiune informațională rusă”, a menționat Tofan.

Întrebat care a fost secretul și ce le-ar putea recomanda altor țări care se confruntă cu amenințări similare din partea Rusiei, premierul Tofan a răspuns: „Cred că este o combinație între existența unei prese libere și puternice, așa cum este în cazul R. Moldova”.

„Am avansat destul de mult în ceea ce privește libertatea presei. Dar, în același timp, trebuie să nu fim prea naivi în ceea ce privește instrumentele care sunt utilizate. Sunt necesare servicii de securitate foarte puternice pe care le avem în R. Moldova”, subliniază prim-ministrul.

Thank you @jimsciutto for the conversation on @CNN about Moldova, our energy independence and the security situation in Eastern Europe. We value the United States’ engagement in projects that make Moldova stronger – especially in energy, where US support is helping connect Moldova’s energy system with Romania. We are ready to build more such projects together. A stronger Moldova also means a stronger Ukraine. 🇲🇩🇺🇸 — Vasile Tofan (@Vasile_Tofan) September 24, 2026

Prim-ministrul Vasile Tofan efectuează, în perioada 23-26 septembrie, o vizită de lucru la New York, unde participă la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Conform unui comunicat al Guvernului, agenda vizitei include întrevederi bilaterale cu șefi de guvern, discuții cu reprezentanți ai mediului de afaceri din Statele Unite ale Americii, precum și o întâlnire cu cetățenii R. Moldova stabiliți în SUA.

Cea de a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU a început pe 8 septembrie 2026. Prima zi a dezbaterii generale la nivel înalt a avut loc pe 22 septembrie.

R. Moldova poate fi un hub de export și comerț pentru întreaga regiune. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Vasile Tofan la Fox News Podcasts. Totodată, șeful Cabinetului de miniștri a subliniat că țara noastră este deschisă investițiilor americane.

„R. Moldova este o țară sub trei milioane de locuitori. Avem o piață internă mică. Cred că singurele cărți pe care le putem juca sunt să fim o țară foarte prietenoasă cu mediul de afaceri și să ne poziționăm ca un hub de export și comerț pentru întreaga regiune. De aceea suntem deschiși investițiilor americane, care ar putea folosi R. Moldova drept platformă pentru viitoarea reconstrucție a Ucrainei și pentru accesul la piețele UE (…)”, a declarat Tofan, menționând că autoritățile de la Chișinău intenționează că semneze Tratatul de aderare la Uniunea Europeană în 2028.

De asemenea, prim-ministrul Vasile Tofan a vorbit despre războiul provocat de Rusia în Ucraina, subliniind că Kievul trebuie să obțină „o pace justă”.

„Nimeni nu își dorește pacea mai mult decât Ucraina și țări precum R. Moldova, care suferă direct din cauza acestui război. Ceea ce este însă important este să avem o pace justă. Mă tem de ideea unei păci cu orice preț. Cred că, dacă obținem pacea cu orice preț, atunci când agresorii nu sunt opriți, tolerarea abuzului nu face decât să amâne următorul abuz (…).

Dacă tot vorbim despre securitate, vreau să profit de această ocazie pentru a le mulțumi și cetățenilor americani, precum și actualei administrații, pentru contribuția directă la securitatea regională. De exemplu, poate știți că administrația SUA ne-a ajutat să construim o linie electrică de 400 de kilovolți, care ne conectează cu România și care ne-ar putea ajuta inclusiv să exportăm energie în Ucraina (…)”, a mai spus Tofan.

Totodată, Vasile Tofan a declarat că aderarea R. Moldova la NATO nu se află pe agenda țării, subliniind că „nu suntem membri NATO. Suntem o țară neutră și vom rămâne așa”.