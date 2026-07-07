DOC Ministerul Finanțelor propune aplicarea TVA și accizelor pentru anumite mărfuri introduse în R. Moldova de agenții economici din regiunea transnistreană. Lista produselor

Începând cu 1 august 2026, agenții economici din regiunea transnistreană ar putea să achite TVA și accize pentru anumite mărfuri introduse pe teritoriul R. Moldova. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost elaborat de Ministerul Finanțelor (MF) și se află la etapa consultărilor publice.

Inițiativa constituie „prima etapă a procesului de uniformizare a regimului fiscal aplicabil mărfurilor introduse de operatorii economici cu sediul în regiunea transnistreană și are drept obiectiv integrarea graduală a acestora în sistemul fiscal și vamal național”.

Astfel, conform documentului, operatorii economici din stânga Nistrului ar urma să achite aceste taxe pentru următoarele categorii de mărfuri:

Alcool etilic şi băuturi alcoolice;

Tutun prelucrat;

Petrolul şi derivatele lui;

Caviar şi înlocuitori de caviar;

Parfumuri şi apă de toaletă;

Perlele naturale sau de cultură, pietrele preţioase sau semipreţioase;

Blănurile şi blănurile artificiale;

Bijuteriile, articole de giuvaiergerie şi altele;

Produsele din tutun;

Minereurile de metale preţioase şi concentratele acestora, metalele preţioase, metalele placate sau dublate cu metale preţioase şi articolele din materialele respective;

Gazele naturale, cu excepția gazelor naturale livrate de către S.A. ,,Moldovagaz” către S.R.L. ,,Tiraspoltransgaz” care nu are relaţii fiscale cu sistemul bugetar al R. Moldova;

Energia electrică, cu excepția energiei electrice de echilibrare livrată agenţilor economici care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al R. Moldova;

Mijloacele de transport.



În proiect se mai menționează că mărfurile care nu se regăsesc în această listă se vor vămui fără perceperea TVA și a accizei, cu condiția ca acestea să rămână pe teritoriul regiunii transnistrene.

„Proiectul are drept obiectiv asigurarea aplicării uniforme a legislației fiscale și vamale pe întreg teritoriul R. Moldova, prin extinderea treptată a regimului de impozitare cu taxa pe valoarea adăugată și acciză, după caz, asupra tuturor categoriilor de mărfuri introduse de către operatorii economici cu sediu în regiunea transnistreană.

Prin măsurile propuse se urmărește consolidarea veniturilor bugetului public național, creșterea disciplinei fiscale și instituirea unui cadru normativ predictibil pentru mediul de afaceri, care să permită adaptarea progresivă la regimul fiscal general aplicabil pe teritoriul R. Moldova.

Proiectul stabilește aplicarea taxei pe valoarea adăugată și accizei, după caz, asupra mărfurilor introduse în regiunea transnistreană, conform prevederilor Codului fiscal, pentru o anumită categorie de mărfuri. Această abordare permite adaptarea treptată a mediului economic, reducerea impactului imediat asupra prețurilor și prevenirea unor eventuale perturbări comerciale”, se menționează în document.





Potrivit autorităților, în prezent, regimul fiscal și vamal aplicabil mărfurilor introduse pe teritoriul R. Moldova de către operatorii economici cu sediul în regiunea transnistreană prezintă „particularități care determină o aplicare neuniformă a legislației fiscale pe întreg teritoriul statului”.