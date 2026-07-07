Poliția anunță șapte cazuri de escrocherii telefonice, comise anterior, dar raportate recent: o persoană a pierdut peste 800 de mii de lei

În ultimele 24 de ore, n-au fost înregistrate cazuri noi de fraudă telefonică. Totuși, alte șapte cazuri, comise anterior, au fost raportate abia acum de victime. Prejudiciul total este de aproximativ două milioane de lei, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) într-un comunicat.

Cel mai mare prejudiciu înregistrat a fost de peste 800 de mii de lei, conform oamenilor legii.

„Datorită vigilenței cetățenilor, 152 de tentative de escrocherie au fost prevenite. Analiza cazurilor arată că infractorii continuă să combine identitatea mai multor instituții (bancă, poliție, SIS, diverse companii), sporind credibilitatea scenariilor și determinând victimele să acționeze fără verificarea informațiilor. Transferurile bancare și trimiterea banilor prin curier rămân cele mai frecvente metode folosite de infractori.

Cel mai mare prejudiciu înregistrat a fost de peste 800 000 de lei în Rezina. Victima a fost contactată de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Poliției Cibernetice, fiind convinsă că trebuie verificată proveniența legală a banilor deținuți. În rezultatul manipulării psihologice, aceasta a transmis banii prin intermediul unui curier”, se menționează în comunicatul Poliției.

Reprezentanții Inspectoratului recomandă cetățenilor:

Nu comunicați coduri SMS, parole, PIN-uri sau datele cardului bancar;

Nu contractați credite și nu transmiteți bani persoanelor pe care nu le cunoașteți;

În cazul unui apel suspect, contactați direct banca sau Poliția, folosind numerele oficiale;

Informați-vă, verificați și nu le oferiți escrocilor șansa de a vă lăsa fără bani!

În perioada 3–5 iulie, Poliția a înregistrat 27 de cazuri de escrocherie, cu un prejudiciu total estimat la peste un milion de lei, informa IGP. Deși faptele au fost comise în intervalul 27 iunie – 4 iulie, majoritatea victimelor au sesizat autoritățile la câteva zile sau chiar săptămâni după producerea acestora.

În aceeași perioadă, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 232 de tentative de fraudă, fiind evitate pierderi financiare considerabile.

„Datele acumulate arată că escrocii își adaptează permanent metodele de operare și utilizează, în cadrul aceleiași fraude, identități false ale mai multor instituții pentru a crea impresia unei proceduri oficiale și urgente”, potrivit IGP.

Cel mai mare prejudiciu, de peste 250 de mii de lei, a fost înregistrat în municipiul Chișinău.