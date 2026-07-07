Comitetul Internațional Olimpic a ridicat temporar descalificarea Comitetului Olimpic Rus și a recomandat federațiilor internaționale să ridice restricțiile impuse sportivilor ruși

Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a anunțat că a ridicat provizoriu suspendarea Comitetului Olimpic Rus (ROC), care era în vigoare din 12 octombrie 2023. Comitetul a menționat că recomandările către federațiile internaționale privind participarea sportivilor ruși „nu mai sunt aplicabile”.

Conform CIO, decizia a fost luată „în urma unei analize amănunțite realizate de Comisia pentru Afaceri Juridice a CIO”, care a constatat că ROC nu mai include printre membrii săi nicio organizație sportivă regională din teritorii aflate sub jurisdicția Comitetului Național Olimpic al Ucrainei.

În plus, Comitetul Olimpic scrie că ROC a confirmat că nu desfășoară și nici nu va desfășura activități în aceste teritorii.