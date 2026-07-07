Comitetul Internațional Olimpic a ridicat temporar descalificarea Comitetului Olimpic Rus și a recomandat federațiilor internaționale să ridice restricțiile impuse sportivilor ruși
Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a anunțat că a ridicat provizoriu suspendarea Comitetului Olimpic Rus (ROC), care era în vigoare din 12 octombrie 2023. Comitetul a menționat că recomandările către federațiile internaționale privind participarea sportivilor ruși „nu mai sunt aplicabile”.
Conform CIO, decizia a fost luată „în urma unei analize amănunțite realizate de Comisia pentru Afaceri Juridice a CIO”, care a constatat că ROC nu mai include printre membrii săi nicio organizație sportivă regională din teritorii aflate sub jurisdicția Comitetului Național Olimpic al Ucrainei.
În plus, Comitetul Olimpic scrie că ROC a confirmat că nu desfășoară și nici nu va desfășura activități în aceste teritorii.
„Comitetul Executiv al CIO va continua să monitorizeze îndeaproape situația privind orice activități ale ROC în aceste teritorii și își rezervă dreptul de a adopta măsuri suplimentare, dacă va considera necesar”, se arată în comunicatul de presă.