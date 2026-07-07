LIVE TEXT Aliații europeni din NATO vor acorda Ucrainei un sprijin suplimentar de 70 de miliarde de euro în 2026–2027, anunță Merz. Război în Ucraina, ziua 1595

UPDATE 18:52 Aliații europeni din cadrul NATO intenționează să ofere Ucrainei un ajutor suplimentar de 70 de miliarde de euro în perioada 2026–2027, în cadrul unei inițiative lansate de Germania. Potrivit Ukrinform, anunțul a fost făcut de cancelarul german Friedrich Merz, înainte de plecarea sa la summitul NATO de la Ankara.

„La inițiativa Germaniei, urmează să fie încheiat un acord privind acordarea unui nou sprijin financiar suplimentar pentru Ucraina. În 2026 și 2027, aliații europeni vor oferi încă 70 de miliarde de euro”, a declarat Merz.

Potrivit acestuia, războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei va fi unul dintre principalele subiecte ale summitului NATO. El și-a exprimat speranța că reuniunea va da naștere „Spiritului Ankarei” și va reprezenta un pas important pentru consolidarea unității aliaților și intensificarea presiunii asupra Rusiei.

„Mi-aș dori să reușim împreună să dăm naștere Spiritului Ankarei. Acest summit trebuie să transmită următorul mesaj: construim un NATO mai european, astfel încât Alianța să rămână una transatlantică”, a spus Merz.

Cancelarul german și-a exprimat, de asemenea, speranța că reuniunea de la Ankara va deveni „un punct de cotitură în acest război”.

„Kremlinul trebuie să înțeleagă treptat că Rusia nu poate câștiga acest război și nu își va atinge obiectivele militare”, a afirmat liderul german.

Merz a subliniat totodată necesitatea de a valorifica unitatea demonstrată de aliați în cadrul summitului G7.

UPDATE 16:59 În orașul Harkiv, în urma unui atac aerian al Federației Ruse, un bărbat de 54 de ani a murit, iar alte 20 de persoane au fost rănite, printre care patru copii, au anunțat salvatorii.

La locul impactului, în cartierul Șevcenkov, au fost avariate unități medicale și de învățământ, o benzinărie, clădiri rezidențiale și depozite. De asemenea, au luat foc mașini și iarbă uscată în spații deschise.

UPDATE 14:10 Dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune au lovit opt petroliere ale „flotei fantomă” ruse în Marea Azov, a declarat Robert Brovdi, comandantul șef al operațiunilor cu drone din Ucraina, cunoscut mai ales sub indicativul „Madyar”.

Susținând că bătălia aeriană și navală din timpul nopții a atins „rezultate la scară industrială”, Brovdi a raportat că dronele ucrainene au lovit, de asemenea, o navă de marfă uscată și un feribot, alături de un convoi format din opt vase de combustibil. El a afirmat că vasele de combustibil au fost „grav avariate și au luat foc”.

„Flota fantomă părăsește zona”, a spus Brovdi într-o postare pe Telegram. „Bătălia pentru combustibilul destinat Crimeii în Marea Azov continuă”.

Moscova nu a făcut niciun comentariu deocamdată.

Atacurile cu drone ucrainene asupra unui convoi de petroliere rusești, despre care s-a raportat, au loc pe fondul intensificării, în ultimele săptămâni, a atacurilor ucrainene cu rază lungă de acțiune asupra teritoriilor ocupate de Rusia și în interiorul Rusiei, provocând o criză a aprovizionării cu combustibil pe plan intern în Rusia, scrie Kyiv Independent.

Ca parte a eforturilor treptate de a slăbi de la distanță mașina de război a Rusiei, Ucraina a vizat flota rusă „din umbră” pentru a intensifica „presiunea asupra transportatorilor și asiguratorilor care încalcă sancțiunile, într-un moment în care exporturile rusești de petrol sunt deja sub presiune”, potrivit institutului de cercetare în domeniul apărării și securității Royal United Services Institute (RUSI), cu sediul la Londra.

UPDATE 13:45 În Kiev, operațiunile de căutare și salvare s-au încheiat în ambele locații. În urma atacului masiv al Rusiei din noaptea de 5 spre 6 iulie, în capitală au murit în total 19 persoane, dintre care un copil, iar alte 61 de persoane au fost rănite, printre care 7 copii.

UPDATE 11:30 În regiunea Dnipropetrovsk, armata rusă a lansat atacuri asupra a 6 raioane, unde au izbucnit incendii.

În orașul Samar a izbucnit un incendiu de proporții într-o clădire de depozitare unde erau depozitate utilaje agricole.

În Krîvîi Rih a luat foc o companie de logistică, iar în raioanele Dniprovsk și Kameanske – un service auto și o benzinărie.

În raioanele Nikopol și Sinelnikov, au fost avariate o instituție socială, un bloc de locuințe și mai multe autoturisme. A izbucnit un incendiu pe teritoriul unei proprietăți private.

Nu au fost raportate victime.

UPDATE 09:50 Numărul victimelor atacului rusesc din Kiev din noaptea de 5 spre 6 iulie a crescut la 19 persoane.

Operațiunile de căutare și salvare au continuat toată noaptea în capitala Ucrainei, după atacul rusesc în urma căruia au murit în total 19 persoane, iar alte 58 au fost rănite, dintre care 7 copii.

În cartierul Podil au murit 8 persoane. Operațiunile continuă, conform salvatorilor.

În cartierul Darnițki, operațiunile de căutare și salvare s-au încheiat. Acolo au murit 11 persoane.

UPDATE 09:40 În noaptea de 6 spre 7 iulie (începând cu ora 18:00 din 6 iulie), armata rusă a lansat asupra Ucrainei un atac cu 123 de drone de atac.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/neutralizat 108 drone în nordul, sudul, centrul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale a 12 drone de atac în 10 locații, precum și căderea resturilor celor doborâte în 5 locații.

UPDATE 08:20 Rachetele ucrainene au lovit Aeroportul din Belgorod și o instalație de exploatare a gazelor naturale, în timp ce în noaptea de 7 iulie s-a înregistrat o pană de curent în regiunea Belgorod, au raportat autoritățile locale și canalele de social media, scrie Kyiv Independent.

Un incendiu a izbucnit la Aeroportul din Belgorod în urma atacurilor cu rachete ucrainene asupra amplasamentului, a relatat canalul de știri de pe Telegram „Exilenova Plus”.

Între timp, Centrul de gestionare a producției liniare a conductelor principale de gaz din Belgorod a fost cuprins de flăcări după ce a fost lovit în urma atacului cu rachete, a relatat canalul independent de știri rus Astra.

„Belgorod și raionul Belgorod au fost supuse unui atac masiv cu rachete din partea Forțelor Armate ale Ucrainei noaptea trecută”, a declarat guvernatorul Alexander Șuvaev, confirmând atacurile cu rachete ucrainene din regiune, fără a menționa în mod specific infrastructura care ar fi fost vizată.

O persoană a fost ucisă și trei au fost rănite în satul Belovskoe, iar o clădire din satul Pushkarnoe a luat foc în urma atacurilor ucrainene, a raportat Șuvaev.

„Încă o dată, infrastructura energetică a fost avariată, astfel încât există întreruperi în alimentarea cu energie electrică și apă în unele zone din Belgorod și în mai multe localități”, a spus el.

Regiunea Belgorod este situată de-a lungul frontierei ucrainene cu Rusia, în apropierea regiunilor Sumî, Harkiv și Luhansk, în nord-estul Ucrainei.

Kievul și-a intensificat atacurile în ultimele luni, concentrându-se asupra infrastructurii logistice și energetice rusești.