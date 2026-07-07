DOC Dinu Plîngău va conduce Comisia parlamentară de anchetă a întreprinderilor de stat. Numele membrilor

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat hotărârea privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru examinarea activității unor întreprinderi de stat, formată în urma scandalului de la Î.S. „Moldatsa”. Comisia va fi condusă de deputatul Dinu Plîngău și va avea în componență 11 membri, inclusiv câte un reprezentant de la fiecare fracțiune din opoziția parlamentară. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial pe 7 iulie.

Între altele, Comisia de anchetă este în drept să solicite „opinia jurnaliștilor de investigații”.

Potrivit documentului, funcția de președinte al Comisiei îi revine lui Dinu Plîngău, iar cea de secretar – deputatului PAS Vasile Grădinaru.

Din componența Comisiei mai fac parte:

Marcel Spatari (PAS);

Victoria Belous (PAS);

Alexandr Trubca (PAS);

Marina Morozova (PAS);

un reprezentant al fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din R. Moldova;

un reprezentant al fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor din R. Moldova;

un reprezentant al fracțiunii parlamentare „Alternativa”;

un reprezentant al fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”;

un reprezentant al fracțiunii parlamentare „Democrația Acasă.

Potrivit hotărârii, Comisia va verifica modul în care sunt administrate întreprinderile de stat, inclusiv respectarea legislației privind utilizarea banilor publici și a patrimoniului de stat, eventualele prejudicii cauzate acestora, eficiența administrării și finanțării publice, precum și posibilele lacune legislative și instituționale.

Pentru desfășurarea anchetei, Comisia va avea dreptul să solicite documente și informații de la autorități și instituții publice, să audieze reprezentanți ai întreprinderilor și ai instituțiilor statului, precum și să consulte experți independenți, reprezentanți ai societății civile și jurnaliști de investigație.

Comisia urmează să prezinte Parlamentului, în termen de 60 de zile de la constituire, un raport privind rezultatele activității sale, însoțit de concluzii și recomandări.

Captură foto: Monitorul Oficial

Pe 1 iulie, în cadrul unei conferințe de presă, președinta Maia Sandu a anunțat un pachet de măsuri pentru reformarea administrării întreprinderilor de stat, în urma scandalului de la Î.S. „Moldatsa”. Printre acestea se numără controale privind cheltuirea banilor publici, verificarea de către SIS și CNA a candidaților la funcții de conducere, sancționarea celor care au încălcat legea în cadrul unei „curățenii generale” și evaluarea tuturor contractelor de consultanță finanțate din asistență externă.

„Pe termen scurt, e nevoie de un control al tuturor întreprinderilor pentru a verifica cum se folosesc banii, și aici mă refer în special la salarizare și la achiziții publice”, a declarat șefa statului. Aceasta s-a adresat cu o solicitare publică instituțiilor de control precum CNA și FISC.

„Să verifice cu rigurozitate legalitatea acestor acțiuni și decizii indiferent de partid, rudenie sau alte legături. Nimic nu poate fi paravan pentru justificarea abuzurilor și orice sumă, obținută nemeritat sau prin abuz, trebuie să fie întoarsă statului. Toți cei care au greșit trebuie să răspundă”, a menționat Maia Sandu.

În seara zilei de marți, 30 iunie, președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a adresat cetățenilor și a declarat că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) „își cere scuze de la cetățeni pentru greșelile comise și își asumă responsabilitatea pentru erorile instituționale și umane făcute în gestionarea Moldatsa”. Totodată, acesta a afirmat că investigația jurnalistică realizată de Ziarul de Gardă „a fost o lecție dură, care le-a arătat unde au greșit și unde sunt vulnerabilitățile în sistem”.

Totodată, Igor Grosu a anunțat că, marți, 30 iunie, Anastasia Taburceanu a rămas fără calitatea de membră a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), iar Mihai Bondari, Petru Bondari și Lilia Coică au fost excluși din formațiune. În același timp, liderul PAS a declarat că solicită Guvernului demiterea lui Petru Bondari din funcția de director al întreprinderii de stat „Metalferos”.

ZdG a publicat joi, 18 iunie, o investigație în care arată că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, cu un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume. Ambele informații nu corespund însă realității, conform unor răspunsuri obținute de ZdG, inclusiv de la Air Canada.

După ancheta ZdG, Vangheli a fost suspendat din funcție și apoi demis.