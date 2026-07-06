Avocatul Promo-LEX Vadim Vieru, despre proiectul anti-SLAPP: „Nu este o lege care protejează guvernarea, ci una care ar trebui să protejeze jurnaliștii și activiștii de procese abuzive”

Un proiect de lege privind introducerea mecanismului anti-SLAPP în legislația R. Moldova a provocat un val de mesaje alarmiste pe mai multe canale de Telegram, care au susținut că reforma ar permite „insultarea și calomnierea fără pedeapsă”, ar bloca accesul cetățenilor la justiție și ar proteja partidul de guvernare înainte de alegeri. În realitate, proiectul prevede transpunerea în legislația națională a Directivei UE privind protecția persoanelor implicate în acțiuni de interes public împotriva proceselor judiciare abuzive. Avocatul Promo-LEX, Vadim Vieru, susține că mecanismul anti-SLAPP este necesar și nu reprezintă un instrument de protejare a guvernării. Totuși, apărătorul consideră că proiectul trebuie revizuit înainte de a fi adoptat.

Termenul SLAPP desemnează acțiuni strategice în justiție intentate nu pentru a obține câștig de cauză, ci pentru a intimida sau reduce la tăcere jurnaliști, activiști civici ori apărători ai drepturilor omului. Respectiv, mecanismul anti-SLAPP este menit să protejeze persoanele implicate în acțiuni de interes public împotriva unor astfel de practici.

„Miza este de descurajare și nu este miza de a obține un câștig în instanță”, a explicat avocatul, amintind că elaborarea Directivei europene anti-SLAPP a fost accelerată după asasinarea jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia, în 2017.

„Legea trebuie să fie în beneficiul tuturor”

Întrebat despre narațiunea răspândită pe Telegram potrivit căreia proiectul ar proteja partidul aflat la guvernare înainte de alegeri, Vieru a respins această interpretare.

„Nu este un mecanism de protecție pentru un partid anume. În mod normal, legea trebuie să fie în beneficiul tuturor. Nu este o lege inventată în Belarus sau în Rusia. Este o lege care transpune o directivă a Uniunii Europene”, a declarat avocatul.

Mai mult, el consideră că, dacă intimidarea vine chiar din partea unor persoane aflate la putere, mecanismul anti-SLAPP ar trebui să ofere o protecție și mai mare.

Promo-LEX: proiectul trebuie îmbunătățit

Deși susține necesitatea introducerii legislației anti-SLAPP, Promo-LEX a transmis autorităților o opinie critică asupra proiectului.

Principala obiecție vizează faptul că proiectul încearcă să reglementeze, în același act normativ, atât mecanismul anti-SLAPP, cât și protecția apărătorilor drepturilor omului.

„Sunt două domenii separate și ar trebui tratate separat”, a explicat avocatul, menționând că inclusiv recomandările Organizației Națiunilor Unite merg în această direcție.

Calomnia ar putea fi scoasă din Codul contravențional

Una dintre cele mai discutate modificări este eliminarea răspunderii contravenționale pentru calomnie și, posibil, pentru injurie.

Vadim Vieru spune însă că cele două situații trebuie privite diferit.

„În majoritatea statelor europene nu există echivalentul articolului privind calomnia din Codul contravențional. Calomnia este examinată în procedură civilă”, a explicat avocatul.

În schimb, Promo-LEX consideră că prevederea privind injuria ar trebui păstrată.

„Cred că legiuitorul trebuie să fie foarte atent cu abrogarea acestei norme. Avem încă o cultură destul de proastă de a înjura în stânga și în dreapta, inclusiv pe internet”, a spus Vieru.

„Nu se limitează accesul la justiție”

Avocatul a respins și afirmațiile potrivit cărora proiectul ar transforma accesul la justiție într-un privilegiu rezervat persoanelor înstărite.

„Din contra, persoanele care nu au resurse suficiente ar putea avea un acces la justiție mai rapid în astfel de cauze”, a afirmat apărătorul.

Potrivit acestuia, proiectul nu interzice intentarea acțiunilor în instanță, ci încearcă să descurajeze procesele repetate și vădit abuzive.

Cauțiunea nu se aplică automat

Un alt subiect exploatat în spațiul online este posibilitatea obligării reclamantului să depună o cauțiune.

Vieru a precizat că această măsură nu se aplică automat tuturor reclamanților.

„Instanța poate obliga reclamantul să depună o cauțiune, dar fiecare caz trebuie examinat individual”, a explicat avocatul. El a adăugat că mecanismul este destinat situațiilor în care o persoană folosește în mod repetat instanțele pentru a intimida jurnaliști sau activiști și că Promo-LEX a recomandat introducerea unor excepții pentru a evita limitarea accesului la justiție.

Amenzile trebuie să fie proporționale

Referindu-se la sancțiunile prevăzute de proiectul de lege, avocatul consideră că acestea trebuie analizate cu atenție.

„Trebuie să fim foarte atenți cu amenzile și cu cuantumul lor. Nu ar trebui aplicate atunci când cineva cu bună-credință merge în instanță”, a declarat Vieru.

„Criticile sunt justificate, dar mecanismul este necesar”

Comentând avizele critice formulate de unele instituții asupra proiectului, avocatul spune că acestea nu înseamnă că ideea legislației anti-SLAPP trebuie abandonată.

„Proiectul este problematic în unele aspecte, dar mecanismul este necesar. Un aviz negativ înseamnă că la proiect mai este de lucru și urmează să fie punctual ajustat”, a declarat acesta.

În opinia lui Vadim Vieru, legislația anti-SLAPP reprezintă o garanție în primul rând pentru jurnaliști, activiști și alte persoane implicate în dezbateri de interes public, indiferent cine se află la guvernare.