Diaspora răspunde. Scrisoare către președinte: „Sper să facem un nou record de prezență”

Dragă ne-președinte Dodon,

Te salut din lumea „paralelă”. Sunt cea care de acum un an am devenit Diasporă și am tot dreptul să-ți judec acțiunile, pentru că am trăit sub același acoperiș cu minciunile tale. Dacă tot vorbim de drepturi și trollii tăi tot bat pe ideea că Diaspora nu are dreptul să se expună ori să judece pe cineva neștiind și nelocuind în Moldova.

Da, te tutuiesc, nu pentru că nu am educație, dar adresarea la Dvs e un semn de respect, iar respectul pentru o personalitate ca a ta nu am cum să îl ofer.

În toții anii tăi de participare în viața politică a țării, având funcții de răspundere, ai dezbinat țara în „ai noștri” și „ai voștri”, te-ai folosit de problema limbii vorbite, ai spus minciuni, ai fost un antiexemplu pentru întreaga societate. Ai fost primul care s-a vândut și început traseismul politic și acum să vorbești despre dreptate, sa îi iei la socoteală pe toți care arată cu degetul spre tine? Cine te consideri?!

Te-ai „însurat” cu toți corupții și criminalii, ai luat mită, și să nu zici că asta e un „scam” că nu te cred, și oamenii care au judecată nu te mai cred. Ești cel mai îngâmfat și detestat președinte care l-a avut R. Moldova, și mai ai tupeul să bați cu pumnul în masă? Cum poți să folosești Biserica în propaganda ta murdară? Cum?

Preoții sunt oameni, nu sunt zei sau sfinți, dragi moldoveni. Biserica nu este instituție politică ca să spună cu cine să votați, am fost martoră la așa aberații. Ați transformat biserica în bordel politic unde se umblă cu preacurvitul. Să știi că Dumnezeu nu bate cu bățul, te-ai ridicat prea sus, doar pentru ca să cazi!

Consideri oamenii chiar atât de proști ca să creadă în toate prostiile tale? Simți că-ți scapă puterea de sub picioare și începi să arunci cu mizerie, dar nu îți dai seama că te bălăcești tot în ea. Ai distrus tot ce înseamnă Moldova, cultură, demnitate, naționalitate, istorie și limbă. Împarți oamenii în ai tăi și restul. Ce limbă e în Constituție, ce limbă preda mama, ce limba învață copiii tăi? Cum poți sa minți în halul ăsta?!

Sunt cea din lumea „paralelă”, care vrea ca Moldova să fie o țară dezvoltată, lipsită de corupție, manipulări, șantaj, răpiri în plină zi. Vreau ca Justiția să fie justiție, dar nu cea de buzunar, vreau o țară unde copiii își sărută părinții în realitate dar nu pe Skype, unde educația să fie educație, dar nu profesorii de educație fizică sa fie și profesori de chimie, biologie și istorie, o țară unde tinerii să vadă viitor și sa rămâne acasă, o țară unde nu se acceptă mizeriile politice și minciunile electorale, o țară unde așa gen de acțiuni au ca finalitate închisoarea. Vreau să fie oameni elevați care nu votează un candidat doar pentru că l-a adus pe Kircorov și au cules căpșuni împreună, oameni care nu sună la cumătru ca să-și rezolve problemele și exemple din astea-s mii…

Nu vreau un Președinte care vinde identitatea națională și umblă cu conspectele lui Kozak. Vreau un Președinte care să respecte Moldova și Limba Română. Ai transformat electoratul tău în marionete care înghit orice minciună pe care o zici. Oare cum te uiți în oglinda în fiecare dimineață?!

Locuiesc în Canada, o țară multinațională, poți să auzi zeci de limbi diferite vorbite pe aceeași stradă și nimeni nu le interzice asta. Au doar o simplă condiție, la orice contact cu o instituție de stat e obligatoriu de vorbit în limbile oficiale din Constituție. Simplu, nu-i așa?

Nu mai umbla cu manipularea și dezbinarea societății, pentru că asta e crimă. Nu îl mai folosi pe Ștefan cel Mare în campaniile tale, pentru că nu ai nicio cunoștință în istorie.

Eu ies la vot pentru că îmi pasă și mă doare tot ce se întâmplă în Moldova, nu vreau și nu accept ca tu să fii Președinte.

Da, trăim în lumi „paralele”, tu vrei mizerie și corupție, oameni care sunt ușor manipulabili, iar eu vreau ca Moldova sa fie o țara prosperă, lipsită de corupție și criminali de-al de tine.

Da, am să ies organizat la vot, mă trezesc dimineața, mă strâng și mă duc la vot, am să stau în rând chiar și până dimineața dacă trebuie, doar ca să te dau pe tine JOS.

Să nu jignești Diaspora (oameni care muncesc cinstit, în comparație cu tine). Tu mai mult ai înrăit-o, decât speriat-o. Moldovenii sunt un popor răbdător, dar orice răbdare are o limită, pe care ai întrecut-o. Așa că ține-te. Sper să facem un nou record de prezență.

Diaspora, eu te ador pentru asta și îți mulțumesc că faci mii de kilometri, stai în ploaie și vânt, nesilită de nimeni, doar ca să votezi, pentru că vrei o schimbare, pentru că vrei să te întorci acasă ca sa fii al tău, dar nu un străin.

Împreună suntem mai puternici!

Ana-Maria Ursu-Zlotea, Canada

