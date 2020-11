Diaspora răspunde. Scrisoare către președinte: „Acest electorat paralel, pe 15 noiembrie 2020, va da lovitura de grație” (Austria)

Domnule nePreședinte Dodon,

Sunt sigură că dvs. sunteți foarte bine, chiar și în aceste timpuri grele pentru țară. Vă văd foarte relaxat și odihnit, și chiar destul de pornit să atacați și batjocoriți cetățenii întreagii țări, dar mai ales pe cei plecați peste hotare. Din start am zis să nu bag în seamă ofensele dumitale, Igor Nicolaevici, am zis că îmi sunt paralele orice cuvinte și prostioare debitate de persoana Dvs. dar zic totuși că meritați o replică, spre sfârșit de mandat.

Igor Nicolaevici, eu sunt Natalia, și de mai bine de 15 ani sunt o părticică a unei mari familii dintr-un Univers paralel pe nume Diaspora. În 2004 viața familiei noastre s-a schimbat radical. La început a plecat sora mea.

Niciodată nu voi uita cum împreună cu mama mea o petreceam la autobus și simțeam cum mi se frânge inima în bucăți mici, pe care pâna acum nu pot să le adun. Țin minte cum era îmbracată, țin minte cum spunea:„Nu plânge, Nătălița că nu mai plec!”. Trebuia să plece, căci munca ei ca medic nu o mai ținea pe linia de plutire. O țin minte pe mama, care se sufoca în lacrimi. Asta nu se uită niciodată. Am fost unite și nedespărțite ani de zile, un suflet, o ființă, și, într-o clipită ușile autobusului s-au închis și am rămas doar noi două, eu și mama… în două, rezemându-ne una de alta am plecat acasă, în tăcere.

Peste ceva timp am plecat și eu cu familia, și două cuiburi părintești au rămas goale. Cu acest sentiment profund de nedreptate, Igor Nicolaevici, părinții noștri trăiesc în fiecare zi. Ei se trezesc și se culcă cu gândul că din cauza dumitale, și a altor inși, familiile noastre s-au despărțit. Ani de zile noi nu am putut să ne bucurăm unii de alții.

Sora mea mi-a fost la nuntă prin Skype, buneii și-a văzut nepoțeii pentru prima dată prin Skype, nu i-au îmbrățișat, nu le-au simțit mirosul de bebeluș, dar le-au mângâiat creștetul… prin Skype! Le-au citit povești de noapte bună, le-au pupat zgârieturile, prin Skype, domnule nePreședinte. Ne-am cântat „La mulți ani!” la telefon, ne-am bucurat și întristat la telefon.

Știi ce înseamnă să-ți fie mamele internate la spital, iar tu să nu poți să pleci acasă? Am fost virtual la zile de naștere, nunți și cumătrii. Dar cel mai tragic, știți ce ați facut voi, inumanilor? Ne-ați luat și dreptul să ne luăm rămas bun de la persoanele dragi, asta nu se uită și nu se iartă. Ați izolat și nenorocit o țară întreagă.

Lumea e necăjită și sărăcită, iar dumitale mai îndrăznești să lansezi ofense adresate Diasporei. Ne-ai învinuit că aducem virusul în țară, ne-ai tratat într-un mod josnic, când ne-ai impus sa-ți cumpărăm asigurarea medicală, ne-ai avertizat ca n-o să mai putem vota, ne-ai învinuit de toate relele în timp ce noi continuăm să ne susținem financiar rudele. Iar voi, voi între timp furați miliarde de la popor, negociați deputați, făceați shimburi de „culioace”, vindeați cetățeni străini, vă plimbați prin lume și trăiați în lux.

Nu, Domnule nePreședinte, în capul meu nu este nici o disonanță. Unica disonanță pentru acest popor sunteți voi, toți hoții și corupții, pe care un Președinte adevărat are putere să-i oprească. Dar dumitale preferi să-i încurajezi și să le fii părtaș la crimele pe care le comit împotriva propriului popor.

Așa că Domnule nePreședinte, cum spune vorba englezească „you are barking at the wrong tree” (ad literam – lătrați la copacul greșit). Această Diasporă, dintr-un electorat paralel, pe 15 noiembrie 2020 îți va da lovitura de grație!

Cu profund respect și considerațiune,

Natalia Cucoș, Austria, Familia Diasporei

