Diaspora răspunde. Scrisoare către președinte: „Sunt plecată de 14 ani din țară, haideți să vă spun pentru ce votez eu” (Belgia)

Bună ziua, stimate domnule președinte,

Ah nu, stați o clipă, ce fel de „stimate”? Aș fi o ipocrită să scriu că vă stimez. Vă scrie acest răvaș Adriana, tocmai din Belgia, din universul paralel, cel puțin este paralel pentru dvs.

Țin să vă scriu aceste rândrui și să vă spun că nu ați reușit să fiți un președinte al tuturor. De când ați ajuns la hulubărie, of, pardon, la Președinție, ați căzut într-o amnezie totală, funcțiile dvs, conform Constituției, pur și simplu le-ați neglijat. Un președinte al tuturor nu ne divizează în „ăștia de aici” și „cei din lumea paralelă”, nu ne aruncă cu mâzgă doar pentru faptul că ne exercităm dreptul de vot. Da, suntem și noi cetățeni ai acestei țări, nu doar niște saci cu bani și ne exercităm dreptul liber!

Sunt plecată de 14 ani din țară, haideți să vă spun pentru ce votez eu:

pentru schimbări spre bine și trai decent pentru toți oamenii dragi mie, ce robesc în Moldova. Îmidoresc pentru ei un trai, fie și modest, dar decent. eu votez pentru ca părinții mei (ce sunt plecați de 20 de ani peste hotare) să se poată întoarce acasă, să aibă unde și pentru ce se întoarce. Atât timp cât am cetățenia țării mele, R. Moldova, am să ies la vot și am să mă implic în desfășurarea de activități, pentru a îmbunătăți cât de puțin soarta țării în care m-am născut.

Spuneți pe la TV că ne așteptați acasă? La ce? Îmi scriu prieteni și rude că sunt istoviți și fără puteri să o ducă astfel și stau pe valize. Ne scriu că li se închid afaceri. Corupția și incompetența sunt la ordinea de zi, iar pe noi ne roagă să fim solidari, să ne mobilizăm noi, cei plecați, să îi ajutăm, să punem umărul pentru a aduce o schimbare spre o normalitate democratică la noi în țară și pentru ca dvs. să plecați după 4 ani de huzureală și vacanțe.

Știți, la universitate am ascultat de dvs., atunci când am fost studentă la IMI, și ne povesteați cu atâta pasiune despre hârtii de valoare și burse. Nu știam pe atunci ce căi o să alegeți și ce prostii o să comunicați la adresa cetățenilor, nu am dar de ghicitoare. Nu vă mai ascult cam de când ați intrat în politică, iar de când ați ocupat postul de Președinte nu înghit toate jignirile, nu accept minciuna, manipularea, populismul răspândit de echipa dvs. și planific să vă taxez dur pe 15 noiembrie, ne-stimate domn Președinte.

Din adâncul sufletului meu, undeva din inima Europei,

Adriana Rotaru (Belgia)

