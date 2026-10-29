Cum se execută sentința în dosarul fostului primar de Boldurești. Unul dintre condamnați a fost eliberat

Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, condamnat în dosarul accidentului rutier soldat cu moartea unui adolescent, nu a fost, deocamdată, repartizat la muncă în penitenciar, potrivit avocatului său. Dumitru Buliga susține că sistemul penitenciar ar trebui să creeze condiții pentru ca persoanele condamnate să poată munci potrivit calificărilor profesionale.

Pe de altă parte, Administrația Națională a Penitenciarelor a comunicat Ziarului de Gardă că fostul primar nu a depus nicio cerere pentru a fi încadrat în muncă. Instituția a refuzat să precizeze în ce penitenciar se află în prezent Ciochină, ce regim de detenție i se aplică și dacă a beneficiat de permisiuni de ieșire, invocând protecția datelor personale. Între timp, celălalt condamnat în acest dosar și-a ispășit pedeapsa și a fost eliberat din detenție.

„Eu sper că CSJ n-o să treacă cu vederea gafele…”

Dumitru Buliga, avocatul lui Nicanor Ciochină, a declarat pentru ZdG că clientul său, aflat în penitenciar, nu a fost încadrat în câmpul muncii.

„Din câte cunosc, nu a fost încadrat în activitate, fiindcă așa mecanism execuțional-penal avem noi «bine dezvoltat» în ghilimele”, a afirmat avocatul.

Dumitru Buliga, avocatul lui Nicanor Ciochină

Potrivit acestuia, sistemul penitenciar ar trebui să ofere persoanelor condamnate posibilitatea de a desfășura activități profesionale în funcție de pregătirea și calificările pe care le dețin.

„Sistemul ar trebui să creeze condiții ca fiecare condamnat care execută o pedeapsă să aibă asemenea posibilitate, să presteze o muncă potrivit calificării sale”, a declarat Buliga.

Întrebat dacă în prezent există asemenea condiții, avocatul a răspuns: „Păi, nu este, sigur.” Totodată, apărătorul a criticat sistemul de executare a pedepselor din R. Moldova, afirmând că acesta „lasă de dorit”.

„Scopul legii penale, dacă să vorbim de scop, nu poate fi atins prin condamnări de genul”, a susținut avocatul, precizând că nu se referă la vinovăția clientului său, pe care apărarea o contestă.

Buliga a confirmat că apărarea a contestat hotărârea de condamnare la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), exprimându-și speranța că instanța va ține cont de presupusele greșeli comise de instanțele inferioare. „Eu sper că CSJ n-o să treacă cu vederea gafele care le-au făcut instanțele ierarhic inferioare”, a declarat avocatul.

ANP: „Nicanor Ciochină nu a depus nicio cerere pentru a fi încadrat în muncă”

Solicitată de ZdG să precizeze dacă fostul primar a cerut să fie încadrat în muncă pe durata executării pedepsei și ce activități ar fi dorit să desfășoare, Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a comunicat că nu a fost înregistrată o asemenea solicitare.

„Până la data furnizării prezentului răspuns, administrația penitenciarului nu a recepționat din partea lui Nicanor Ciochină cereri de angajare sau de antrenare în muncă. În consecință, nu a avut spre examinare o cerere prin care acesta să solicite o anumită activitate și asupra căreia să emită un răspuns”, se arată în răspunsul ANP.

Potrivit instituției, încadrarea în muncă a deținuților se realizează în funcție de starea fizică și psihică, aptitudinile acestora și, în măsura posibilităților, calificarea profesională. Angajarea presupune acordul scris al condamnatului, constatarea aptitudinii pentru muncă în urma unui examen medical și existența unui loc de muncă disponibil.

„Depunerea unei cereri nu determină, prin ea însăși, angajarea imediată într-un post corespunzător pregătirii profesionale”, precizează ANP.

Totodată, instituția precizează că persoanele condamnate pot desfășura activități remunerate în sectoare și ateliere de producere, în gospodării auxiliare, pot presta servicii de deservire a penitenciarelor sau munci în întreprinderile sistemului penitenciar. De asemenea, pot îndeplini lucrări pentru alte persoane fizice sau juridice, în condițiile prevăzute de lege.

ZdG a solicitat ANP să precizeze dacă Nicanor Ciochină poate să părăsească penitenciarul în timpul zilei pentru a desfășura activități profesionale și să revină în instituție doar pentru a petrece noaptea, în condițiile în care acesta a fost condamnat la închisoare în penitenciar de tip deschis.

Instituția a explicat că legislația permite, în anumite condiții, antrenarea la muncă în afara penitenciarului, fără supraveghere, a condamnaților aflați în regim comun în penitenciare de tip deschis. Instituția a anunțat că aceste posibilități depind de tipul penitenciarului, regimul de detenție și îndeplinirea condițiilor legale privind organizarea muncii și autorizarea deplasărilor, fără a preciza dacă Nicanor Ciochină se află într-un regim care i-ar permite să beneficieze de o asemenea posibilitate.

ANP refuză să spună unde se află Ciochină și dacă a beneficiat de permisiuni de ieșire

În aceeași solicitare, ZdG a întrebat în ce instituție penitenciară se află în prezent fostul primar de Boldurești, când a fost transferat, ce regim de detenție i se aplică și dacă a beneficiat de permisiuni de ieșire din penitenciar. ANP a refuzat să comunice aceste informații, invocând protecția vieții private și a datelor cu caracter personal.

„ANP refuză comunicarea datelor privind denumirea penitenciarului și data plasării, regimul actual de deținere, beneficierea efectivă de muncă în afara instituției și acordarea sau neacordarea permisiunilor de deplasare de scurtă durată”, se menționează în răspuns. Instituția argumentează că aceste informații descriu localizarea și condițiile actuale de detenție ale unei persoane condamnate, precum și situația individuală a deplasărilor acesteia. „În aceste limite, protecția vieții private prevalează asupra beneficiului suplimentar al divulgării”, susține ANP.

Sentința a devenit executorie în luna iunie

La 27 februarie 2026, fostul primar al comunei Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, a fost condamnat de prima instanță la șapte ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip deschis, în dosarul accidentului rutier din februarie 2024, soldat cu moartea lui Mihai Ciurel, un adolescent de 14 ani.

Potrivit acuzării, Ciochină a lovit mortal copilul cu automobilul și a părăsit locul accidentului. Ulterior, cu ajutorul stomatologului Ion Andronache, ar fi încercat să ascundă urmele accidentului, inclusiv prin schimbarea plăcuțelor de înmatriculare ale automobilului implicat.

În același dosar, Ion Andronache a fost condamnat la doi ani de închisoare, dintre care șase luni cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, iar restul pedepsei – cu suspendare condiționată.

La 16 iunie 2026, Curtea de Apel (CA) Centru a menținut fără modificări sentința primei instanțe. Pe parcursul examinării dosarului, Nicanor Ciochină s-a aflat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. După pronunțarea deciziei CA, fostul primar urma să fie transferat într-o instituție corespunzătoare tipului de penitenciar stabilit în sentință.

Contactată de ZdG pentru a afla dacă Ion Andronache și-a reluat activitatea profesională și dacă intenționează să acționeze în judecată autoritățile pentru condițiile de detenție, așa cum declarase anterior, avocata acestuia, Veronica Șișcanu, a refuzat să ofere detalii despre situația clientului său.

Contactată de ZdG, Raisa Ciurel, mama lui Mihai, adolescentul de 14 ani ucis în accidentul rutier de la Boldurești, a declarat că Ion Andronache ar fi revenit la muncă după ce a fost eliberat din penitenciar. Femeia și-a exprimat indignarea față de situația celor implicați în dosar în comparație cu suferința pe care o trăiește după pierderea fiului.

„Andronache lucrează și se bucură de viață. Ei se vor bucura de viață, însă eu o să-mi plâng fiul toată viața”, a declarat Raisa Ciurel.

Raisa Ciurel, mama lui Mihăiță

Contactat de ZdG, medicul stomatolog Ion Andronache a confirmat că și-a ispășit pedeapsa și și-a reluat activitatea profesională. Acesta a refuzat să ofere alte detalii, explicând că își dorește „să uite tot ce a fost”.