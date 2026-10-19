Zelenski a afirmat că Ucraina nu a primit niciun avertisment înainte ca Rusia să lanseze un atac de amploare în timpul nopții

Ucraina nu a primit nicio avertizare prealabilă din partea partenerilor săi cu privire la un atac rusesc cu rachete balistice desfășurat în timpul nopții, a declarat președintele Volodimir Zelenski, după ce Moscova a lansat unul dintre cele mai ample atacuri aeriene din ultimele luni, întrerupând alimentarea cu energie electrică a peste jumătate de milion de gospodării, scrie Reuters.

Rusia a lansat 16 rachete balistice asupra Kievului și a regiunii înconjurătoare, precum și peste 200 de drone pe întreg teritoriul țării, în cadrul unor atacuri care s-au întins de la Harkiv și Dnipro, în est, până la Odesa, în sud, și Volîn și Rivne, în vest. Peste 10 instalații energetice au fost avariate, a declarat Zelenski.

Atacurile au provocat moartea unei femei la Kiev și a altor două persoane în orașul industrial Krîvîi Rih, au declarat oficialii.

Plângerea lui Zelenski privind schimbul de informații survine pe fondul tensiunilor crescânde dintre acesta și administrația președintelui Donald Trump cu privire la sprijinul acordat de SUA Ucrainei și la abordarea Washingtonului față de Rusia.

„Un alt atac rusesc cu rachete balistice a avut loc în mai multe valuri în timpul nopții și, încă o dată, nu am primit nicio avertizare prealabilă din partea partenerilor noștri”, a declarat Zelenski pe aplicația Telegram.

„Atunci când livrările de rachete destinate apărării aeriene a Ucrainei sunt blocate, în timp ce Rusiei i se acordă scutiri sau amânări în ceea ce privește sancțiunile, aceasta reprezintă, din păcate, o negare a realității din partea partenerilor noștri”, a mai spus liderul de la Kiev.

Pe parcursul războiului care durează de aproape cinci ani, Ucraina s-a bazat pe serviciile de informații americane pentru a detecta lansările de rachete balistice rusești și pentru a primi avertismente timpurii cu privire la atacurile iminente.

Yurii Ihnat, purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene Ucrainene, a declarat că Kievul nu a primit niciun avertisment înaintea primului atac cu rachete balistice din timpul nopții, dar a primit informații înaintea unui al doilea atac.

„Din anumite motive, nu s-a primit nicio informație prima dată, o chestiune pe care experții noștri o investighează împreună cu partenerii noștri, întrucât nu este prima dată când se produce o astfel de situație”, a declarat Ihnat la televiziunea ucraineană.

Secretarul de stat Marco Rubio a negat că Statele Unite ar fi suspendat parțial schimbul de informații cu Ucraina, contrazicându-l pe Zelenski, care a afirmat că Statele Unite au restrâns temporar această cooperare.

Apărarea aeriană ucraineană a doborât 247 de ținte – patru rachete de croazieră și 243 de drone, a anunțat forța aeriană.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că forțele sale au efectuat un „atac masiv” folosind arme de precizie și drone de atac împotriva instalațiilor industriei de apărare ucrainene, a depozitelor de drone și rachete de croazieră, precum și a unui centru de date.

Prim-ministrul ucrainean Serhii Korețki a declarat că sectorul energetic a fost ținta principală a atacurilor, fiind semnalate pagube în toată țara. Ministerul Energiei din Ucraina a precizat că au fost introduse întreruperi periodice de curent pentru gospodării și întreprinderi, în timp ce echipele lucrau la restabilirea alimentării.

Gările, depozitele farmaceutice, clădirile comerciale și cele rezidențiale au fost, de asemenea, avariate, a precizat Korețki.

La Kiev, o stație de metrou situată pe malul stâng al capitalei a fost lovită, iar o clădire rezidențială de 25 de etaje a fost avariată, a declarat primarul Vitali Kliciko pe Telegram.