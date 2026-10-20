Analiză FT: Țările UE ar putea propune Rusiei cedarea întregului Donbas în schimbul aderării Ucrainei la NATO și încheierea războiului

Liderii europeni ar putea iniția negocieri directe cu președintele rus Vladimir Putin pentru oprirea războiului din Ucraina, în contextul deteriorării relațiilor dintre președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski și al diminuării sprijinului american pentru Kiev. Unul dintre scenariile posibile ar presupune retragerea Ucrainei din teritoriile Donbasului pe care încă le controlează, în schimbul aderării la NATO, potrivit unei analize publicate de Financial Times (FT).

Potrivit lui Gideon Rachman, editorialist și comentator pe probleme internaționale al publicației britanice, în viitorul apropiat ar putea avea loc o convorbire telefonică între liderii europeni și președintele rus.

În eventualitatea unor negocieri între Rusia și Europa, pe masa discuțiilor ar putea fi puse două scenarii pentru încheierea războiului. Primul ar presupune „înghețarea conflictului” de-a lungul actualei linii a frontului, în schimbul unei garanții că Ucraina nu va deveni niciodată membră a NATO.

Al doilea scenariu, descris de Rachman, ar presupune ca Ucraina să cedeze Rusiei restul teritoriului Donbasului pe care îl mai controlează, urmând să adere ulterior la NATO. Autorul nu precizează sursele pe care se bazează atunci când prezintă aceste două variante.

Anterior, secretarul de stat american Marco Rubio declara că războiul din Ucraina a ajuns într-un „impas strategic”, întrucât Rusia cere controlul deplin asupra Donbasului, în timp ce Kievul consideră inacceptabilă o asemenea concesie. Potrivit lui Rubio, ieșirea din această situație ar putea fi găsită fie prin negocieri, fie prin escaladarea conflictului de către una sau ambele părți.

Kremlinul a declarat în repetate rânduri că, pentru a începe negocierile privind încetarea focului, Ucraina trebuie să își retragă trupele din întregul Donbas. Forțele ruse nu au reușit să cucerească integral această regiune.

Potrivit Financial Times, statele europene consideră esențiale menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei și continuarea sprijinului pentru Ucraina, mai ales în contextul reducerii ajutorului american. În aceste condiții, implicarea directă a Europei în eforturile de pace este privită tot mai mult ca o necesitate, inclusiv pentru că finanțarea europeană contribuie la menținerea funcționalității statului ucrainean după întreruperea asistenței financiare din partea SUA.

Rachman mai notează că în rândul statelor europene se conturează un consens tot mai larg potrivit căruia liderii de pe continent nu se mai pot limita la o situație în care doar reprezentanții Washingtonului discută cu Putin. Potrivit comentatorului, canalele de comunicare cu partea rusă sunt deja deschise.