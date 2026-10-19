Zelenski declară că SUA încearcă să forțeze Ucraina să capituleze în fața Rusiei. „Politica este foarte agresivă în timpul alegerilor”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a acuzat pe liderul american Donald Trump de încercarea de a forța Kievul să capituleze în fața Rusiei. „Consider că au fost întreprinși pași menționați să determine Ucraina să capituleze. Nu vreau să cred că partenerii noștri americani consideră că războiul poate fi încheiat mai repede pe seama Ucrainei. Însă exact așa arată lucrurile”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat pentru Bloomberg.

Zelenski a menționat că a fost de acord cu solicitarea lui Trump de a opri atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia în schimbul livrării de rachete suplimentare pentru sistemul de apărare aeriană „Patriot”.

„Dar ei vor pur și simplu să încetăm atacurile asupra combustibilului diesel. Iar dacă nu o vom face, ne vor deconecta de la ceva”, a subliniat Zelenski. De asemenea, el a adăugat că SUA întârzie livrarea rachetelor de interceptare care au fost plătite de țările UE în cadrul programului de asistență pentru Ucraina. „Partea americană a aprobat doar o parte din livrare, iar cealaltă parte nu. Și nu este o problemă tehnică”, a spus Zelenski.

Potrivit sursei citate, președintele ucrainean a legat tensionarea relațiilor cu Washingtonul de alegerile parlamentare parțiale (midterm) din SUA, care vor avea loc pe 3 noiembrie. „Politica este foarte agresivă în timpul alegerilor”, a menționat Zelenski, exprimându-și speranța că după vot „viața va deveni mai liniștită”. Președintele Ucrainei a adăugat că Trump are relații „foarte bune” cu Vladimir Putin. „Dar un lucru nu funcționează aici. În prezent, Trump nu îl poate obliga pe Putin să încheie războiul”, a concluzionat Zelenski.

Anterior, Donald Trump a anunțat despre încheierea unei înțelegeri cu Vladimir Putin privind livrarea de combustibil diesel pe piața americană și i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile rusești. După aceasta, Kievul a încetat să mai primească alerte privind lansarea de rachete de pe teritoriul Rusiei și s-a confruntat cu restricții în funcționarea internetului prin satelit Starlink.

Pe 18 octombrie, președintele SUA a explicat decizia de a amâna introducerea „sancțiunilor infernale” împotriva Rusiei prin încercările sale de a pune capăt războiului din Ucraina. „Port negocieri de pace în războiul dintre Rusia și Ucraina și nu vreau să fac din prostie ceva care ar determina Rusia să părăsească procesul de negociere”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social. Liderul de la Casa Albă a dat asigurări că s-au înregistrat „progrese mari” în reglementarea conflictului și că va putea semna legea privind sancțiunile oricând dorește.