DOC „Caracatița PAS” din ziarele MAN – tipărită de o firmă contractată cu milioane și de Primăria Chișinău. Anterior, firma tipărea falsuri pentru rețeaua Șor

Compania care a tipărit 150 de mii de ziare și pliante distribuite de Partidul „Mișcarea Alternativă Națională”, condus de edilul capitalei, Ion Ceban, care conțin acuzații nefondate de partizanat politic în adresa mai multor instituții media și organizații neguvernamentale, a semnat în ultimii ani mai multe contracte pe bani publici cu Primăria mun. Chișinău, condusă tot de Ion Ceban.

Contractele au fost semnate, deși într-un caz agentul economic a oferit cel mai mare preț dintre toți participanții la licitație, iar într-un alt caz, fiind singurul participant, a oferit un preț chiar mai mare decât plafonul stabilit de autoritățile municipale.

Inițial, în 2024, oferta depusă de SRL „Global Print Grup” a fost refuzată de Primăria Chișinău pe motiv că „nu corespunde capacității tehnice şi/sau profesionale”. La doar o lună după ce oferta propusă a fost refuzată, compania a încasat de la autoritățile municipale primii bani – peste 400 de mii de lei pentru „servicii tipografice”.

În 2025, aceeași firmă, singura participantă la licitație, a propus o ofertă cu peste 220 de mii de lei mai mare decât plafonul stabilit de autoritățile municipale și a încasat alte 1,45 milioane de lei. În 2026, deși a avut cele mai mari oferte în cadrul licitației în care criteriul de selecție era „cel mai mic preț”, Global Print Grup a încasat 2,6 milioane de lei, bani publici, pentru aceleași servicii de „tipărire a materialelor informative”. Numele companiei „Global Print Grup” este conectat, încă din 2021, la rețeaua de partide afiliate lui Ilan Șor, pentru care a tipărit mai multe materiale ce abundau în falsuri.

Ziar cu informații manipulate despre jurnaliști și pliante cu subiecte de actualitate

La 21 octombrie 2026, Partidul „Mișcarea Alternativă Națională” (MAN), condus de edilul capitalei, Ion Ceban, a comandat tipărirea de către firma „Global Print Grup” a unui ziar, în tiraj de 50 de mii de exemplare. În paginile ziarului comandat de partidul primarului de Chișinău apare o așa-numită „caracatiță PAS”, în care sunt puse alături de reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), fără argumente sau explicații, fotografiile și logourile mai multor jurnaliști, instituții media și ONG-uri, printre care și Ziarul de Gardă.



„Caracatița PAS”, extras din ziarul tipărit la comanda MAN

De rând cu ziarul, reprezentanții formațiunii MAN au distribuit și pliante, comandate la aceeași dată, 21 octombrie 2026, într-un tiraj mai mare însă, de 100 de mii de exemplare. Pliantele conțin informații manipulate despre criza de pe Nistru, despre fabricarea dronelor sau despre programul „Moldova Pregătită”.



Pliantele tipărite la comanda MAN

ZdG a constatat că, în ultimii ani, firma „Global Print Grup” a oferit servicii nu doar Partidului MAN, ci și Primăriei mun. Chișinău, condusă și ea, ca și partidul, de Ion Ceban. Conform datelor publice, acestea sunt singurele contracte obținute prin sistemul de achiziții publice de către această firmă.

Sursă: tender.gov.md

2024 – începutul colaborării dintre Primăria Chișinău și SRL „Global Print Grup”

Prima colaborare contractuală dintre Primăria Chișinău și SRL „Global Print Grup” datează din 2024. După un eșec în care oferta propusă de firma „Global Print SRL” a fost respinsă, argumentul fiind că aceasta „nu corespunde capacității tehnice şi/sau profesionale”, compania a fost declarată câștigătoarea licitației repetate, organizată la distanță de o lună.

Astfel, Global Print Grup obținea în vara lui 2024 un contract de 413 mii de lei pentru tipărirea a 100 de mii de ziare în limba română și rusă, care urmau a fi livrate între 30.06.2024 și 30.12.2024. Suma finală, cu TVA, conform datelor de pe site-ul Agenției Achiziții Publice, a fost de aproape 496 de mii de lei.

Detaliile achiziției din 2024: suma planificată, obiectul achiziției și cantitatea. Sursă: e-licitatie.md

Ofertanții, ofertele financiare și câștigătorul achiziției din 2024. Sursă: e-licitatie.md

2025 – singurul participant la licitație, declarat câștigător

„Global Print Grup” SRL a fost declarat și câștigător al licitației organizate în februarie 2025 de Primăria Chișinău pentru contractarea serviciilor tipografice. În 2025, autoritățile publice locale din Chișinău puneau la bătaie 1,23 milioane de lei pentru tipărirea a 30 de panouri informative, 140 de mii de ziare în limba română și 60 de mii de ziare în limba rusă, 35 de mii de afișe triplate și 300 de afișe simple – toate urmau să fie livrate în perioada 12.03.2025 – 30.12.2025.

Detaliile achiziției din 2025: suma planificată, obiectul achiziției și cantitatea. Sursă: e-licitatie.md

Contractul a fost divizat în două loturi. Pentru primul lot, Primăria Chișinău a prevăzut o sumă de 1,08 milioane de lei pentru tipărirea a 235 de materiale, printre care 200 de mii de ziare în limba română și rusă, dar a acceptat singura ofertă, care însă depășea acest plafon – 1,265 milioane de lei. În cazul celui de-al doilea lot, scenariul se repetă: Primăria Chișinău a planificat 150 de mii de lei, dar a acceptat oferta singurului participant, care depășea plafonul cu aproape 40 de mii de lei, adică 187,5 mii de lei. Astfel, în urma licitației, SRL „Global Print Grup” a încasat în total nu mai puțin de 1,45 milioane de lei, fără TVA. Suma finală, cu TVA, conform datelor de pe site-ul Agenției Achiziții Publice, a fost de aproape 1,7 milioane de lei.



Ofertanții, ofertele financiare și câștigătorul achiziției din 2025. Sursă: e-licitatie.md

Agentul economic cu cele mai mari oferte – declarat câștigător

În martie 2026, Primăria Chișinău publica o licitație pentru care erau planificați 2,7 milioane de lei pentru servicii tipografice. Contractul a fost divizat în trei loturi.

Detaliile achiziției din 2026: suma planificată, obiectul achiziției și cantitatea. Sursă: e-licitatie.md

Astfel, în 2026, pentru primul lot, Primăria planifica să ofere 2,025 milioane de lei, adică cu 954 de mii de lei mai mult decât în 2024, pentru tipărirea unui număr mai mic de materiale – 100 de mii de buletine informative (ziare) în limba română și 30 de mii de buletine informative (ziare) în limba rusă, care urmau să fie livrate în perioada 04.04.2026 – 31.12.2026. Pentru acest lot, două companii au depus ofertele: SRL „Tipografia Centrală”, care a propus puțin peste 1,8 milioane de lei, și SRL „Global Print Grup”, care a propus o ofertă cu circa 200 de mii de lei mai mare, adică puțin peste 2 milioane de lei. Deși criteriul de selecție indicat era „cel mai mic preț”, Primăria Chișinău a atribuit contractul concurentului cu cea mai mare ofertă – 2,01 milioane de lei.

Cel de-al doilea lot, în care Primăria Chișinău a pus la bătaie 300 de mii de lei pentru 1000 de afișe și 35 de mii de afișe triplate, care urmau să fie livrate în aceeași perioadă, 04.04.2026 – 31.12.2026, a fost atribuit aceluiași ofertant – SRL „Global Print Grup”. Pentru acest lot au depus ofertele trei agenți economici: SRL „Print Caro”, care a propus 209 mii de lei, SRL „Tipografia Centrală”, care a propus 249 de mii de lei, și SRL „Global Print Grup”, care a propus cea mai mare ofertă – 276 de mii de lei.

La cel de-al treilea lot, prin care Primăria Chișinău și-a propus să obțină 50 de panouri informative contra unei sume planificate de 375 de mii de lei, SRL „Global Print Grup” a fost singurul participant. Compania a fost declarată câștigătoare cu o ofertă de 372 de mii de lei.

Ofertanții, ofertele financiare și câștigătorul achiziției din 2026. Sursă: e-licitatie.md

Astfel, în urma licitației deschise în martie 2026, SRL „Global Print Grup” a încasat nu mai puțin de 2,6 milioane de lei, bani publici. Suma finală, cu TVA, conform datelor de pe site-ul Agenției Achiziții Publice, a fost de aproape 3,2 milioane de lei.

„Global Print Grup”, cunoscută pentru că printra falsurile lui Șor

Compania „Global Print Grup” SRL a fost fondată în august 2020 de către Ciprian Gabura (63 %) și Larisa Usatîi (37 %). În prezent, Gabura este singurul fondator, tot el îndeplinind și funcția de administrator.

La un an de la fondare, în 2021, în contextul alegerilor parlamentare, fostul Partid Politic „Șor” declară la Comisia Electorală Centrală cheltuieli pentru servicii de tipar prestate de această companie.

Firma „Global Print Grup” apare într-o hotărâre a CEC din octombrie 2023, potrivit căreia a tipărit, fără contract, inscripția „Ș – Șansă pentru Moldova” pe mai multe tricouri și chipiuri, identificate în urma unor percheziții efectuate în dosarul finanțării ilegale a fostului Partid „Șor”.

La începutul lunii septembrie 2024, printr-o hotărâre judecătorească, „Global Print Grup” SRL a fost recunoscută vinovată pentru încălcarea legislației cu privire la publicitate, activitate pe care a desfășurat-o în interesului grupului politic „Șor”. Și un an mai târziu, în aprilie 2025, compania a fost recunoscută vinovată pentru fapte asemănătoare.

În 2024, ZdG constata că Ciprian Gabura, prin intermediul unei alte firme la care era fondator, a fost implicat în tipărirea pliantelor care abundau în falsuri despre procesul de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană, lipite în localitățile din țară în contextul referendumului din toamna acelui an. Totodată, ZdG a scris și că firma „Global Print Grup” tipărise aproape un milion de ziare în care Ilan Șor își trecea în revistă „principalele reușite” și promova narațiuni de integrare în Uniunea Economică Eurasiatică. Contactați de ZdG, reprezentanții companiei nu au răspuns la apelurile și mesajele ZdG.

„Nu vreau ca aceste două lucruri să fie intercalate în același subiect”

Contactată de Ziarul de Gardă, Natalia Ixari, responsabilă în domeniul planificării strategice și comunicării a primarului general, tot ea responsabilă de comunicare în cadrul Partidului MAN, a menționat că „chiar nu vreau ca aceste două lucruri să fie intercalate în același subiect”, excluzând o potențială legătură între contractele pe bani publici ale companiei „Global Print Grup” și cele pe banii formațiunii MAN.

„Eu chiar vreau să facem o delimitare între ceea ce înseamnă tipografia sau printarea materialelor pe Primăria municipiului Chișinău și ceea ce are treabă cu partidul separat”, a declarat Natalia Ixari.

„Referitor la Primăria municipiului Chișinău, absolut toate acțiunile care au fost făcute sunt la licitații. Aceste licitații sunt publice. Respectiv, pot fi verificate în toate datele. […] Referitor la cât a printat partidul la o anumită companie sau la o anumită tipografie, ține de alegerea partidului”, a continuat Ixari.

Ixari a refuzat să comunice Ziarului de Gardă suma contractului dintre Partidul „Mișcarea Alternativă Națională” și „Global Print Grup” SRL, menționând că datele se vor regăsi în raportul depus la CEC.