DOC Argumentele condamnării lui Ciochină și cum a scăpat inculpatul de doi ani de închisoare pentru că sentința a fost pronunțată la opt zile după intervenirea termenului de prescripție

Instanța de judecată a constatat că vinovăția lui Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, inculpat pentru moartea unui copil de 14 ani, a fost demonstrată „dincolo de orice îndoială rezonabilă” de toate probele administrate în cadrul procesului, iar declarațiile martorilor „sunt concordante între ele și corespund constatărilor tehnice din procesul-verbal de cercetare la fața locului”.

Judecătoarea Lilia Lupașco i-a stabilit lui Ciochină pedeapsa maximă prevăzută de lege pentru articolul din Codul penal incriminat, pentru că acesta nu a dat dovadă de „o conduită așteptată de la un ales local și fost conducător în sistemul organelor de drept” și pentru că „imediat după producerea accidentului, inculpatul a întreprins acțiuni orientate spre camuflarea împrejurărilor reale ale faptei și inducerea în eroare a organului de urmărire penală”.

Totuși, prin sentință, Ciochină a scăpat de doi ani de închisoare pentru că aceasta a fost pronunțată la opt zile după intervenirea termenului de prescripție pentru una dintre infracțiunile incriminate – fuga de la locul accidentului. Judecătoarea Lupașco a declarat pentru ZdG că „nu a reușit fizic, pentru că și așa nu a dormit nopțile scriind decizia motivată”, și a negat cu vehemență că ar fi pronunțat sentința după intervenirea termenului de prescripție pentru a-l favoriza pe Ciochină.

sentință Nicanor Ciochină by Ziarul de Gardă

Instanța a subliniat că în ședința de judecată „și-a găsit confirmare vinovăția inculpatului Nicanor Ciochină în comiterea infracțiunilor”: încălcarea regulilor de securitate a circulației de către persoana care conduce mijlocul de transport (…), încălcare care a provocat din imprudență decesul unei persoane, și părăsirea locului accidentului rutier de către persoana care conducea mijlocul de transport. Vinovăția „este dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă”, a constatat instanța. Totodată, s-a confirmat și vinovăția inculpatului Ion Andronache la „favorizarea dinainte nepromisă a unei infracțiuni grave”.

„Aceste probe coroborează, se completează reciproc și nu sunt infirmate…”



Instanța de judecată a invocat declarațiile martorilor oculari, inclusiv și cele date nemijlocit în instanța de judecată, care au confirmat că automobilul ce l-a tamponat pe Mihai Beșliu circula cu viteză sporită și ocupa parțial banda opusă sensului său de mers. Instanța a reținut că aceste declarații „sunt concordante între ele și corespund constatărilor tehnice din procesul-verbal de cercetare la fața locului.”

Instanța a făcut referire și la raportul de expertiză autotehnică din 3 aprilie 2024, care stabilește că în condițiile respectării marcajelor longitudinale și a regulilor de circulație, coliziunea nu ar fi avut loc. „Expertiza concluzionează că automobilul nu prezenta defecțiuni tehnice care să fi determinat pierderea controlului”, se precizează în sentință.

Judecătoarea Lilia Lupașco a stabilit că „elementul esențial disputat între părți îl constituie stabilirea faptului dacă inculpatul Nicanor Ciochină se afla la volanul automobilului «Dacia Duster» la data de 19 februarie 2024, în intervalul producerii impactului” și a reținut că „prezența inculpatului în orașul Nisporeni în data de 19 februarie 2024, precum și utilizarea de către acesta a automobilului de model «Dacia Duster», rezultă din mai multe mijloace de probă coroborate.”

Magistrata Lupașco a făcut referire la dovezile video surprinse în orașul Nisporeni, la localizările conform cartelei SIM, precum și la descifrările convorbirilor din telefonul inculpatului.

Lilia Lupașco, judecătoare

„Instanța apreciază că deplasarea succesivă a telefonului inculpatului corespunde exact traseului Nisporeni – Vărzărești – Zberoaia – Boldurești, fiind concordantă cu imaginile video care surprind automobilul «Dacia Duster»alb pe același segment și în același interval de timp. Coroborând aceste probe, instanța reține că: inculpatul Ciochină Nicanor a fost surprins în mod direct urcând la volanul automobilului «Dacia Duster»în or. Nisporeni la 19:11– 19:12; același automobil a fost surprins ulterior părăsind zona urbană în direcția ieșire din Nisporeni la ora 20:42:29; în intervalul 20:49–20:51, automobilul «Dacia Duster»alb este surprins în com. Boldurești; datele tehnice ale operatorului de telefonie mobilă confirmă deplasarea simultană a telefonului inculpatului pe același traseu”, se precizează în sentință.

„Instanța apreciază că aceste probe coroborează, se completează reciproc și nu sunt infirmate de alte mijloace de probă. În cumul, ele demonstrează dincolo de orice dubiu rezonabil că la data de 19.02.2024, inculpatul Ciochină Nicanor conducea automobilul de model «Dacia Duster», iar acest automobil a fost identificat în intervalul de referință pe traseul Nisporeni – Boldurești, inclusiv în proximitatea locului producerii accidentului”, a argumentat judecătoarea.

În consecință, instanța a reținut că „elementul conducerii mijlocului de transport de către inculpat și prezența acestuia pe segmentul de drum relevant sunt dovedite printr-un ansamblu probator coerent și convingător. Nu a fost administrată nicio probă care să indice că în intervalul 19:28–20:50 automobilul ar fi fost transmis altei persoane sau că altă persoană ar fi avut acces la el”, a fost concluzia instanței de judecată.

Instanța a constatat că Ciochină a încercat să ducă ancheta pe o pistă greșită



Condamnatul Nicanor Ciochină nu și-a recunoscut vina. Apărarea sa a prezentat în instanță versiunea că Ciochină „în seara respectivă nu a circulat pe traseul unde s-a produs accidentul rutier”. Instanța de judecată însă a ajuns la concluzia că afirmațiile acestuia nu corespund adevărului.

Nicanor Ciochină

Ba mai mult, instanța a constatat că a doua zi după producerea accidentului, Nicanor Ciochină a încercat să ducă ancheta pe o pistă greșită și „a fost pus în aplicare un plan de creare artificială a unei aparențe menite să inducă în eroare că automobilul «Dacia Duster» ar fi fost integru, fără urme de impact, mecanism care, prin natura lui, era apt să îngreuneze identificarea autorului și stabilirea adevărului în cauza penală.”

Astfel, împreună cu Ion Andronache, care figurează în dosar în calitate de complice, Ciochină s-a deplasat la Chișinău, unde, cu ajutorul unui angajat al unui parc auto au identificat o mașină „Dacia Duster” similară cu cea deținută de el. Ulterior, i-au schimbat numerele de înmatriculare pentru câteva minute cu cele ale mașinii lui Ciochină, i-au făcut fotografii, cu scopul de a arăta că mașina cu numerele sale nu ar fi fost implicată în vreun accident rutier.

În constatarea vinovăției lui Nicanor Ciochină, instanța a luat în considerare declarațiile celuilalt inculpat, Ion Andronache, date la faza urmăririi penale, care confirma că Ciochină l-a contactat în dimineața zilei de 20 februarie 2024, solicitându-i să găsească un automobil de model „Duster” alb pentru a face „niște poze”, invocând că „cineva vrea să se răzbune pe el”, făcând aluzie la implicarea sa într-un accident. Andronache a declarat că s-a deplasat la Chișinău și s-a întâlnit cu inculpatul, care avea asupra sa o pungă ce conținea două plăcuțe de înmatriculare.

„Această declarație este esențială, întrucât confirmă existența fizică a plăcuțelor asupra inculpatului înainte de efectuarea schimbului propriu-zis de plăcuțe”, a precizat instanța, care a reținut faptul că imaginile video de la parcarea auto din Chișinău au confirmat integral declarația lui Ion Andronache privind schimbul plăcuțelor și efectuarea fotografiei.

„Această probă demonstrează caracterul organizat al acțiunii, existența unei plăcuțe pregătite anterior și scopul exclusiv de a realiza o fotografie, care ulterior a fost remisă de către Ciochină lui Ion Pruteanu, șef adjunct al IP Nisporeni, prin intermediul aplicației Viber, întru confirmarea că mijlocul său de transport ar fi integru. Ulterior, are loc și o succesiune de apeluri cu Ion Pruteanu, astfel, instanța apreciază că transmiterea acestei fotografii nu este o simplă acțiune, ci una cu scop determinat: determinarea faptului că automobilul ar fi integru, fără urme de impact. Această concluzie este susținută de declarația lui Andronache, care a comunicat organului de urmărire penală că inculpatul i-a solicitat să facă fotografii cu automobilul Duster după schimbarea plăcuței, iar ulterior a observat că inculpatul expedia aceste imagini și soției sale, comunicându-i că nu este implicat în niciun accident și că poate să-i trimită poze cu automobilul său. Prin urmare, fotografia a fost utilizată ca probă de aparentă integritate a vehiculului”, a remarcat instanța.

„Conduita de înscenare a unei versiuni alternative constituie un comportament post-infracțional care, potrivit practicii judiciare constante, poate fi valorificat ca indiciu indirect privind conștiința implicării în faptă. Analizate cumulativ, aceste probe exclud în mod rezonabil ipoteza că o altă persoană ar fi condus automobilul în momentul producerii accidentului sau că ar fi implicat un alt mijloc de transport. Prin urmare, instanța constată că inculpatul Ciochină Nicanor se afla la volanul automobilului «Dacia Duster» la data de 19 februarie 2024, în intervalul producerii impactului…”, a reiterat instanța.

Ulterior, conform instanței, Ciochină, „pentru întărirea poziției sale, la data de 20.02.2024 a produs un nou accident rutier cu mijlocul său de transport, anume cu scopul de a deteriora automobilul în partea stângă din față și de a șterge urmele primului accident rutier soldat cu decesul victimei minore.”

Instanța a stabilit că, deși Ciochină a declarat că acest impact s-ar fi produs din neatenție, pe fondul grabei generate de informația potrivit căreia la domiciliul său s-ar fi aflat poliția, „prin producerea celui de-al doilea impact, soldat cu deteriorări în aceeași zonă frontală, s-a creat în mod obiectiv o situație de deteriorare suplimentară a stării tehnice a automobilului. În consecință, starea vehiculului la momentul cercetării nu mai reflecta exclusiv urmele primului accident, ci includea și deteriorări ulterioare. Instanța apreciază că o asemenea conduită, manifestată imediat după comiterea unui accident rutier soldat cu consecințe grave, are relevanță sub aspectul intenției de a îngreuna stabilirea exactă a mecanismului producerii primului impact și de a crea o versiune alternativă privind proveniența deteriorărilor. Dat fiind acțiunile descrise ale inculpatului Ciochină, instanța reține că o persoană care nu s-ar considera implicată într-un accident rutier soldat cu deces nu ar manifesta un asemenea comportament organizat și coordonat”, se precizează în sentință.

„În pofida faptului că avea cunoștință despre producerea unui accident soldat cu decesul unui minor, inculpatul nu a manifestat o conduită corespunzătoare funcției și experienței sale, ci, dimpotrivă, s-a retras la domiciliu (din versiunea inculpatului), iar în ziua următoare s-a deplasat în Chișinău, invocând un pretext care s-a dovedit ulterior a fi fals. Această conduită este incompatibilă cu standardul de responsabilitate așteptat de la un ales local și fost conducător în sistemul organelor de drept”, mai punctează instanța.

Procurorul a cerut 9 ani de închisoare în penitenciar de tip deschis

Procurorul Alexandru Botnaru a cerut pentru Ciochină o pedeapsă cumulată de nouă ani de închisoare în penitenciar de tip deschis – șapte ani pentru producerea accidentului și doi ani pentru că a fugit de la locul faptei – cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. Totodată, acuzarea a solicitat aplicarea arestului preventiv ca măsură preventivă față de ambii inculpați până la intrarea sentinței în vigoare.

Alexandru Botnaru, procuror

Instanța a reținut că „imediat după producerea accidentului, inculpatul a întreprins acțiuni orientate spre camuflarea împrejurărilor reale ale faptei și inducerea în eroare a organului de urmărire penală, prin crearea artificială a unei versiuni alternative privind starea automobilului. Această conduită ulterioară nu reprezintă doar un comportament procesual de apărare, ci denotă o preocupare de a evita răspunderea penală prin mijloace care afectează aflarea adevărului.”

Instanța a mai stabilit că Ciochină, în timpul procesului, a venit cu cereri și demersuri care „nu au contribuit la elucidarea situației de fapt, ci au determinat amânări succesive ale ședințelor de judecată.” Instanța a mai reținut „lipsa de empatie manifestată de inculpat față de consecințele faptei comise. Din comportamentul acestuia, atât în faza urmăririi penale, cât și în ședințele de judecată, nu rezultă o conștientizare reală a gravității acțiunilor sale și a impactului ireversibil produs asupra vieții victimei și asupra familiei acesteia”, a concluzionat instanța, care a decis „aplicarea pedepsei maxime stabilite de norma materială”.

Sentința, pronunțată la opt zile după intervenirea termenului de prescripție pentru una din infracțiunile imputate

Judecătoarea Lupașco a constatat vinovăția ambilor inculpați. În privința lui Nicanor Ciochină ea a stabilit o pedeapsă de șapte ani de închisoare în penitenciar de tip deschis, iar pentru Ion Andronache – de doi ani în penitenciar de tip semiînchis. În privința lui Andronache, instanța a dispus ca din cei doi ani de închisoare, acesta să execute efectiv doar șase luni, iar a doua parte a pedepsei, de 1 an și 6 luni închisoare – să fie suspendată condiționat pe un termen de probațiune de trei ani, „acordându-i o şansă acestuia de a se reabilita în faţa societăţii”.

Totodată, în privința lui Ciochină, instanța a constatat intervenirea termenului de prescripție pentru a doua infracțiune incriminată – fuga de la locul accidentului. Conform Codului penal, aceasta este considerată o infracțiune ușoară, iar termenul de prescripție este doi ani de la momentul producerii faptei.

Astfel, termenul de prescripție pentru infracțiunea incriminată, fuga de la locul accidentului, a intervenit la 19 februarie 2026, cu opt zile înainte de pronunțarea sentinței la 27 februarie. Întrebată de ce, cunoscând că intervine termenul de prescripție, nu a pronunțat sentința mai devreme, magistrata Lilia Lupașco a declarat pentru ZdG că „nu a reușit fizic, pentru că și așa nu a dormit nopțile scriind decizia motivată”.

„Instanța de judecată are dreptul să-și rezerve 45 de zile lucrătoare de la ultimul cuvânt până la pronunțarea deciziei. Ultimul cuvânt a fost la 2 februarie, deci, pentru acest dosar voluminos, eu mi-am luat un termen mai mic, de două săptămâni. În tot acest timp, eu am studiat din nou datele din dosar. Credeți-mă că am stat și noaptea și am scris, inclusiv și din timpul meu personal. Sentința motivată are peste 100 de pagini. Fizic nu reușești mai devreme, dar pe lângă acest dosar, un judecător mai are și alte dosare”, a argumentat Lupașco.

Totodată, magistrata a negat cu vehemență că ar fi pronunțat decizia după intervenirea termenului de prescripție pentru a favoriza liberarea lui Ciochină de alți doi ani de pușcărie. „Nu a fost nimic intenționat, nu se poate așa ceva”, a punctat Lilia Lupașco.

În privința ambilor inculpați a fost dispus arestul preventiv până la intrarea sentinței în vigoare. Avocații inculpaților au declarat că vor contesta sentința.

„Sunt mândră de mine ca mamă că nu am cedat”

Mama lui Mihai, băiatul de 14 ani ucis în accidentul de la Boldurești, a declarat că pleacă mândră acasă pentru că a reușit să facă dreptate în această luptă, „însă Mihăiță tot nu este acasă”.

Totodată, Raisa Ciurel a mulțumit reprezentanților mass-media pentru implicare în mediatizarea procesului.

Raisa Ciurel, mama lui Mihăiță

„Am ieșit din tunelul în care m-am aflat în acești doi ani, am văzut lumină în cazul lui Mihăiță și astăzi plec mândră acasă, însă Mihăiță tot nu este acasă. Mă duc să-i aprind o lumânare, să-i duc un buchețel de flori și să-i spun că nu am cedat, am luptat. Și sper că toate mamele de îngerași să lupte, să nu cedeze, să facă dreptate pentru îngerașii lor. Aș fi vrut ca azi Ciochină să fie prezent la pronunțarea sentinței, să vadă pentru ce este condamnat, să vadă ce face nepăsarea în ziua de azi. Îi doresc ca în acești șapte ani, măcar un minut pe seară, să se gândească și să se roage la copilul meu să-l ierte, pentru că eu nu știu dacă îl voi ierta vreodată. Sunt mulțumită că am făcut dreptate, sunt mândră de mine ca mamă că nu am cedat și vreau să mulțumesc jurnaliștilor, pentru ca dacă nu era atât de mediatizat acest caz, cred că demult era uitat cazul lui Mihăiță. Eu am fost învinuită de foarte multe persoane, chiar rude, oamenii din sat, că am dat satul de «pozor» (rușine, n.r.) , că de unde iau atâția bani să plătesc jurnaliștii și toate emisiunile, însă cum am mai spus – mai este lume cu inimă bună. Vă mulțumesc”, a conchis Raisa Ciurel.

La etapa ultimului cuvânt, inculpatul Ciochină Nicanor a menționat că procesul penal a fost orientat, încă din faza inițială, spre stabilirea unei persoane prestabilite ca fiind vinovată, iar investigațiile au fost conduse în mod invers principiilor legale, prin selectarea și construirea probelor în sprijinul unei versiuni unice. În ceea ce privește probatoriul, inculpatul a afirmat că vinovăția sa nu este demonstrată dincolo de orice dubiu rezonabil, iar probele administrate sunt fie irelevante, fie obținute cu încălcarea legii, unele fiind manipulate sau fabricate.

Conform Hotărârii cu privire la aprobarea Statutului executării pedepsei de către condamnaţi, aprobată de Guvern în 2006, „deţinuţii penitenciarelor de tip deschis sunt întreţinuţi fără pază, dar sub supraveghere permanentă. În intervalul de timp de la deşteptare până la stingere se pot deplasa liber pe teritoriul penitenciarului în limitele stabilite de administraţia penitenciarului. Cu permisiunea administraţiei, pot să se deplaseze fără supraveghere în afara penitenciarului, dacă acest lucru este necesar în legătură cu munca exercitată, instruirea sau în caz de boală.” În hotărâre sunt indicate și alte facilități pentru condamnații la închisoare în penitenciar de tip deschis, inclusiv faptul că aceștia pot locui cu familia, în anumite condiții, în afara penitenciarului.