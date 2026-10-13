VIDEO Consultanță pe întreg globul pământesc, dar „secretă”. Cum explică avocatul lui Andronachi absența acestuia de la judecată

Vladimir Andronachi continuă să lipsească de la ședințele de judecată, în timp ce avocatul său, Vladimir Moșneaga, susține că fostul deputat democrat muncește peste hotarele R. Moldova, unde ar presta servicii de consultanță în diferite țări. Întrebat de ZdG în ce constau aceste servicii și de ce nu pot fi prestate din R. Moldova, apărătorul a refuzat să ofere detalii, motivând că informațiile sunt „secrete” și că activitatea clientului său necesită deplasări peste hotare. Moșneaga susține că Andronachi a fost nevoit să plece din țară pentru a-și întreține familia, întrucât sancțiunile care i-au fost aplicate nu i-ar permite să desfășoare activități economice în R. Moldova și nici măcar să-și deschidă un cont bancar.

Deși anterior avocatul invoca problemele de sănătate ale fostului deputat pentru a-i justifica absența de la ședințele de judecată, acum acesta susține că Andronachi muncește peste hotare. Moșneaga afirmă că cele două explicații nu se contrazic, întrucât clientul său ar fi efectuat și investigații medicale, pentru care au fost prezentate acte confirmative. Totodată, avocatul dă asigurări că Andronachi nu intenționează să se eschiveze de la judecată și că se va prezenta în instanță atunci când va trebui să depună declarații.

Luni, 12 octombrie, Vladimir Andronachi a lipsit de la o nouă ședință de judecată în dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte, în care, alături de alte persoane, este învinuit de abuz de serviciu și spălare de bani în interesul unei organizații criminale. Potrivit procurorilor, prejudiciul cauzat Agenției Servicii Publice depășește 140 de milioane de lei.

Fostul deputat figurează și în alte dosare penale, inclusiv „Frauda bancară”, „Metalferos”, presupuse scheme de contrabandă prin magazinele duty-free din regiunea transnistreană și tentativă de deposedare a R. Moldova de clădirea consulatului de la Odesa.

Andronachi pledează nevinovat.