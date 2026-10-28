VIDEO Europa, în flăcări. Cine profită de protestele violente? Angela Grămadă, la Detectorul de Falsuri

La „Detectorul de Falsuri” discutăm cu Angela Grămadă, expertă în relații internaționale și în spațiul ex-sovietic, despre protestele de amploare din Franța, Italia, Belgia și alte state europene, despre violențele care au însoțit unele manifestații și despre modul în care acestea sunt exploatate de propaganda prorusă. Pornim de la mesajele distribuite pe canalele de Telegram, potrivit cărora președintele francez Emmanuel Macron ar fi mai preocupat de susținerea Maiei Sandu și a Ucrainei decât de problemele propriilor cetățeni, iar protestele din Italia ar fi izbucnit după vizita președintelui Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu.

În cadrul discuției, analizăm ce a declanșat, de fapt, protestele europene, de ce nemulțumirile sociale și economice au degenerat, în unele cazuri, în confruntări violente și cine are de câștigat de pe urma acestor tensiuni. Explicăm cum sunt folosite imagini reale, scoase din context, pentru a crea impresia unei Europe aflate în haos și pentru a submina încrederea cetățenilor R. Moldova în Uniunea Europeană și în partenerii săi occidentali.

Totodată, discutăm despre operațiunile de influență atribuite Rusiei pe teritoriul statelor europene și explicăm cum pot fi deosebite protestele autentice de provocările organizate și de ce nemulțumirile reale ale cetățenilor pot deveni instrumente de propagandă împotriva parcursului european al R. Moldova.